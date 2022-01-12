Представитель Канье Уэста назвал вымыслом новость о приезде рэпера в Россию

Пресс-секретарь Канье Уэста отправил изданию The Rolling Stone письмо, в котором назвал вымыслом новость о планах артиста провести в России концерт и позвать на него Владимира Путина.

«[Новость] полностью сфабрикована. Это вымысел или принятие желаемого за действительное от этих русских людей», — говорится в письме.

Ранее о планах Уэста посетить Россию написал Billboard со ссылкой на советника музыканта Амира Судана. В материале говорилось, что артист ведет переговоры с девелопером, владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, музыкантом Эмином Агаларовым (Emin).

Утверждалось, что Уэст хочет не только провести выступление, но и заключить новые торговые сделки с Аразом Агаларовым, а с его сыном посотрудничать в музыкальном плане.

Тем не менее представитель Эмина Агаларова, публицист Роб Голдстоун, подтвердил The Rolling Stone, что переговоры действительно ведутся, но отказался от дальнейших комментариев. Сам Канье ситуацию пока тоже никак не прокомментировал.