Канье Уэст планирует посетить Россию до конца этого года. Рэпер собирается встретиться с Владимиром Путиным и провести воскресную церковную службу в качестве первого выступления в стране. Об этом пишет Billboard со ссылкой на представителя Уэста и его советника Амира Судана.

По его словам, Канье может приехать в страну весной или летом, в зависимости от графика артиста. Судан говорит, что Россия станет для музыканта «вторым домом»: «Он будет проводить там много времени».

Музыкант также собирается расширить свой бизнес в России. В частности, заключить новые торговые сделки с Аразом Агаларовым, российским и азербайджанским предпринимателем, девелопером и владельцем Crocus Group.

А еще, по данным издания, рэпер планирует сотрудничать в музыкальном плане с сыном Араза, Эмином Агаларовым, который выступает под псевдонимом Emin. Уэст хочет повысить его авторитет в США, пишет Billboard.

Воскресная служба Канье пройдет, скорее всего, в Crocus City Hall или на стадионе «Лужники». В качестве специального гостя музыкант хочет пригласить на нее Владимира Путина.