Тиффани Хэддиш впервые прокомментировала иск о растлении несовершеннолетних

Американская актриса и комик Тиффани Хэддиш прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, которые выдвинули против нее участники одного шоу. Об этом сообщил The Independent.

Против Хэддиш и ее коллеги Ариеса Спирса подали иск. В нем 22-летняя девушка утверждает, что ей и ее брату несколько лет назад намеренно причинили эмоциональный дискомфорт, проявив грубую халатность во время съемок видео для проекта «Funny or Die».

По мнению истицы, в итоге она и ее брат, которому сейчас 15 лет, подверглись сексуальному абьюзу. Детей вынудили демонстрировать неподобающие действия перед камерой в скетче под названием «Глазами педофила».

Хэддиш заявила, что глубоко сожалеет о своем участии в скетче. Он, по словам артистки, должен был быть комедийным, но «совсем не оказался смешным».

Актриса отметила, что расследование продолжается, в связи с чем она не может пока рассказать о нем больше. «Я действительно жду момента, когда смогу поделиться большим о ситуации», — написала Хэддиш в инстаграме*.

В «Funny or Die» назвали скетч «абсолютно отвратительным». «Мы не участвовали в концептуализации, разработке, финансировании или производстве этого видео», — отметили представители платформы.

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