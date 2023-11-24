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Актрису Тиффани Хэддиш арестовали в Беверли-Хиллз. Она уснула за рулем

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

Американскую актрису Тиффани Хэддиш, известную по фильмам «Особняк с привидениями» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта», арестовали в Беверли-Хиллз. Об этом сообщил TMZ.

Артистке предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде после того, как она якобы уснула за рулем. Хотя Хэддиш не попала в аварию, полицейские задержали девушке рано утром 24 ноября и надели на нее наручники.

Накануне вечером Хэддиш выступала в клубе «The Laugh Facroty» в Западном Голливуде на празднике по случаю Дня Благодарения. Куда именно актриса ехала в 5:45 утра, неизвестно. Ее заметили местные жители.

Ранее Хэддиш уже задерживали за вождение в нетрезвом виде. Первый инцидент случился в январе 2022 года в районе Атланты. Тогда актриса тоже уснула за рулем. Суд над ней пройдет 4 декабря.

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