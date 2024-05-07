Рок-группа Blur выпустила трейлер документального фильма о своем воссоединении

Британская рок-группа Blur выпустила трейлер документального фильма, посвященного ее воссоединению. Ролик появился на ютуб-канале коллектива.
В нем музыканты признаются, с какими эмоциями они готовились к совместному возвращению на сцену. «Мы буквально не говорили друг с другом на протяжении десяти лет», — рассказал один из участников группы.
Артисты в видео признаются, что сохранять взаимоотношения долгие годы — это по-настоящему трудная работа. Они также вспоминают, как искали себя вне группы и переживали свалившуюся на них славу.
«Успех вредит вам больше, чем неудача», — отметил один из музыкантов. «Наше братство сохранилось благодаря нашим музыкальным отношениям», — добавил он.
Документальный фильм под названием «Blur: До самого конца» выйдет в кинопрокат в Великобритании и Ирландии 19 июля. Лента расскажет, как группа готовилась к воссоединению спустя восемь лет молчания и работала над альбомом «The Ballad of Darren» — «Афиша Daily» писала о нем здесь.
Режиссером картины выступил Тоби Л. Продюсером стал Джош Коннолли, а оператором — Себастьян Корт. Также над проектом работали Eleven Management, Дэнни Абель, Алекс Таунли, Кэти Купер и Майк Смит.