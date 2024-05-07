Рок-группа Blur выпустила трейлер документального фильма о своем воссоединении

Документальный фильм под названием «Blur: До самого конца» выйдет в кинопрокат в Великобритании и Ирландии 19 июля. Лента расскажет, как группа готовилась к воссоединению спустя восемь лет молчания и работала над альбомом «The Ballad of Darren» — «Афиша Daily» писала о нем здесь.