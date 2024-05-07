«Свирепая и динамичная эпопея»: появились первые реакции критиков на «Фуриосу» с Аней Тейлор-Джой

«Фуриоса» Джорджа Миллера — это мощный боевик в лучшем его виде! Свирепая и динамичная эпопея, которая расширяет историю Фуриосы и пустоши и показывает самые сумасшедшие погони, самых наполненных персонажей и просто потрясающую кинематографию.

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Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт одинаково погружаются в этот мир, и оба делают невероятные вещи. Есть один эпизод с грузовиком War Rig, который поразил меня — настоящая классика. Я люблю фильмы «Безумный Макс», и мне понравился очередной. Заводите моторы!

Эрик Дэвис Fandango