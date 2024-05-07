«Свирепая и динамичная эпопея»: появились первые реакции критиков на «Фуриосу» с Аней Тейлор-Джой

Кинокритики поделились своими впечатлениями о «Фуриосе» с Аней Тейлор-Джой в соцсетях. Мировая премьера спин-оффа «Безумного Макса» от Джорджа Миллера на Каннском кинофестивале состоится 15 мая, а в кинотеатрах фильм выйдет 24 мая.
Сюжет антиутопического экшн-эпоса расскажет о Фуриосе, похищенной в юном возрасте военачальником Дементусом, жаждет мщения и воссоединения с семьей. В отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней, сюжет грядущего фильма растянется на пятнадцать лет.
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Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт одинаково погружаются в этот мир, и оба делают невероятные вещи. Есть один эпизод с грузовиком War Rig, который поразил меня — настоящая классика. Я люблю фильмы «Безумный Макс», и мне понравился очередной. Заводите моторы!
В интервью журналу Total Film продюсер Даг Митчелл рассказал, что для «Фуриосы» создали «один 15-минутный эпизод, на съемки которого ушло 78 дней» и надобились ежедневно 200 каскадеров. «Это самая длинная сцена, которую кто‑либо из нас когда‑либо снимал», — говорила Тейлор-Джой.
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Джордж Миллер — режиссер от Бога. Аня Тейлор-Джой — кинозвезда. Крис Хемсворт сыграл лучшую роль в своей карьере.
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«Фуриоса» — вот почему мы ходим в кино.
Тем временем Миллер планирует снять еще один фильм по вселенной «Безумного Макса». Предстоящий проект будет посвящен главному герою саги Максу Рокатански, которого в «Дороге ярости» исполнил Том Харди. При этом режиссер отметил, что актер вряд ли вернется к этой роли.