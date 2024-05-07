«Свирепая и динамичная эпопея»: появились первые реакции критиков на «Фуриосу» с Аней Тейлор-Джой

Сегодня в 13:47
Фото: @Cinema_Joe23/X

Кинокритики поделились своими впечатлениями о «Фуриосе» с Аней Тейлор-Джой в соцсетях. Мировая премьера спин-оффа «Безумного Макса» от Джорджа Миллера на Каннском кинофестивале состоится 15 мая, а в кинотеатрах фильм выйдет 24 мая.

Сюжет антиутопического экшн-эпоса расскажет о Фуриосе, похищенной в юном возрасте военачальником Дементусом, жаждет мщения и воссоединения с семьей. В отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней, сюжет грядущего фильма растянется на пятнадцать лет.

С огромной радостью сообщаю, что «Фуриоса» реально, реально чертовски хороша. [Фильм] работает совершенно иначе, чем «Дорога ярости» (что, как я подозреваю, расстроит некоторых зрителей), но ему [Джорджу Миллеру] также удается сделать этот фильм еще богаче, создавая собственную легенду на пустоши.
Дэвид Эрлих
IndieWire
«Фуриоса» Джорджа Миллера — это мощный боевик в лучшем его виде! Свирепая и динамичная эпопея, которая расширяет историю Фуриосы и пустоши и показывает самые сумасшедшие погони, самых наполненных персонажей и просто потрясающую кинематографию.

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт одинаково погружаются в этот мир, и оба делают невероятные вещи. Есть один эпизод с грузовиком War Rig, который поразил меня — настоящая классика. Я люблю фильмы «Безумный Макс», и мне понравился очередной. Заводите моторы!
Эрик Дэвис
Fandango

В интервью журналу Total Film продюсер Даг Митчелл рассказал, что для «Фуриосы» создали «один 15-минутный эпизод, на съемки которого ушло 78 дней» и надобились ежедневно 200 каскадеров. «Это самая длинная сцена, которую кто‑либо из нас когда‑либо снимал», — говорила Тейлор-Джой.

Господи, Джордж Миллер! «Фуриоса» поглощает зрителя. Временами кажется, что фильм почти выходит за рамки экрана с форматом IMAX, он настолько масштабный — и все же временами обладает глубоко трогательной близостью. [Режиссер] использует кинематографические элементы 50-х и 80-х годов, это богатое и умное видение с прекрасными актерами.
Саймон Томпсон
Хэви-метал-кино. Наполнено всем огнем и серой «Дороги ярости», но при этом представляет из себя нечто совершенно уникальное.

Джордж Миллер — режиссер от Бога. Аня Тейлор-Джой — кинозвезда. Крис Хемсворт сыграл лучшую роль в своей карьере.

«Фуриоса» — вот почему мы ходим в кино.
Джо Арагон
подкаст House of Cinema
Я бы могла с легкостью смотреть 15 часов на Аню Тейлор-Джой и [исполнительницу юной Фуриосы] Алилу Браун, но большая часть фильма страдает непоследовательностью из‑за сегментированной истории. Это не то же самое великолепие «Дороги ярости», но это и не обязательно.
Тереза Лаксон
Collider

Тем временем Миллер планирует снять еще один фильм по вселенной «Безумного Макса». Предстоящий проект будет посвящен главному герою саги Максу Рокатански, которого в «Дороге ярости» исполнил Том Харди. При этом режиссер отметил, что актер вряд ли вернется к этой роли.

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