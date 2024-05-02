Джордж Миллер планирует выпустить еще один спин-офф «Безумного Макса»

Создатель франшизы «Безумный Макс» и спин-оффа «Фуриоса» Джордж Миллер планирует снять еще один фильм по этой вселенной. Об этом постановщик рассказал изданию Entertainment Weekly.
По словам Миллера, предстоящий проект будет посвящен главному герою саги Максу Рокатански, которого в «Дороге ярости» исполнил Том Харди. При этом режиссер отметил, что актер вряд ли вернется к этой роли.
Сюжет готовящейся картины, скорее всего, развернется за год до событий «Дороги ярости». В ближайшее время историю, изначально созданную в формате новеллы, превратят в полноценный сценарий.
«Нам нужно показать, чем был занят Макс после событий „Фуриосы“. Мы знаем, что с ним происходило. У нас есть полноценная история, которую я очень хотел бы показать, когда выдастся шанс», — сказал Миллер.
Премьера ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» — состоится 15 мая 2024 года на Каннском кинофестивале, а 24 мая фильм выйдет на экраны по всему миру.
Сюжет антиутопического экшн-эпоса расскажет о Фуриосе, похищенной в юном возрасте военачальником Дементусом. В отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней, сюжет грядущего фильма растянется на пятнадцать лет.
Главную героиню играет Аня Тейлор-Джой, Дементуса — Крис Хемсворт, Риктуса Эректуса — Натан Джонс, Органомеханика — Ангус Сэмпсон. В ленте также снялся Том Берк.