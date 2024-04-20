Одну из экшн-сцен «Фуриосы» снимали 78 дней и с участием 200 каскадеров, она идет всего 15 минут

«Мы долго говорили с Джорджем [Миллером, режиссером фильма], почему именно она длится так долго. В ходе битвы зритель должен увидеть, как Фуриоса приобретает новые навыки. Она демонстрирует изобретательность, а еще мужество. Никто из нас никогда не снимал ничего настолько длинного. Окончание этой съемки отметили памятным вином», — вспоминает актриса.