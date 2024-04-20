Одну из экшн-сцен «Фуриосы» снимали 78 дней и с участием 200 каскадеров, она идет всего 15 минут

В «Фуриосе» появится пятнадцатиминутная экшн-сцена, которую снимали 78 дней и с участием около 200 каскадеров. Об этом журналу Total Film рассказал продюсер картины Даг Митчелл. В сценарии ее назвали «Лестницей в никуда».
Он не привел других подробностей, однако исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой отметила, что эта сцена очень важна для понимания ее персонажа.
«Мы долго говорили с Джорджем [Миллером, режиссером фильма], почему именно она длится так долго. В ходе битвы зритель должен увидеть, как Фуриоса приобретает новые навыки. Она демонстрирует изобретательность, а еще мужество. Никто из нас никогда не снимал ничего настолько длинного. Окончание этой съемки отметили памятным вином», — вспоминает актриса.
Сюжет антиутопического экшн-эпоса расскажет о Фуриосе, похищенной в юном возрасте военачальником Дементусом. В отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней, сюжет грядущего фильма растянется на пятнадцать лет.
«Когда мир пал, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель многих матерей и она попадает в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, возглавляемую Несмертным Джо. В то время как два тирана воюют за господство, Фуриоса должна пережить множество испытаний, поскольку она собирает средства, чтобы найти свой путь домой», — гласит синопсис.
Приквел «Безумного Макса» стал самым масштабным кинопроектом, снятым в Австралии. Режиссерское кресло вновь занял Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария.