«Забудьте законы физики и наслаждайтесь»: что пишут в первых рецензиях на «Форсаж-10»

17 мая в сети стали появляться первые рецензии «Форсажа-10». На Rotten Tomatoes рейтинг боевика составляет 56%, Metacritic отдает ему чуть более высокую оценку в 58 баллов. Пользовательские оценки пока не публикуют до мировой премьеры.
По оценкам агрегаторов, десятый фильм не превзошел другие «Форсажи», но хуже тоже не стал. На Metacritic оценки большинства фильмов серии находятся между 38 и 67 баллами. Среди них «Двойной форсаж» и «Форсаж-7» оценены как худший и лучший соответственно.
Похожая картина на Rotten Tomatoes: оценки десяти фильмов разнятся между 29% и 81% «свежести», «Форсаж-4» там считают худшим в серии, а седьмой — лучшим.
За что хвалят
Режиссер трех прошлых частей франшизы Джастин Лин покинул кресло в первые недели съемок десятого фильма, его место занял Луи Летерье, известный по работе над двумя «Перевозчиками» и «Иллюзией обмана». Перемена в руководстве не сказалась на градусе экшна нового фильма — взрывы, разрушения и неподвластные законам физики погони на экране прерываются лишь разговорами о семье. Диалоги при этом ощущаются неловкими, автор рецензии в New York Post даже сравнивает их с творениями ChatGPT.
Чаще других критики отмечают персонажа Джейсона Момоа. Его Данте, новый антагонист франшизы, намерен отомстить героям за поражение своего отца Эрнана Рейеса в пятом фильме, когда банда Торетто сбежала из Рио с огромным сейфом денег наркомафии. Запоминающимся новый образ делают манеры, песни, танцы, постоянная ухмылка и общая несерьезность Данте, даже когда он угрожает главным героям или пытает их семьи. «Если вы вдруг гадали, как бы выглядел Джокер, будь он еще и Акваменом, теперь у вас есть шанс это узнать», — пишет о нем обозреватель с Chron.com.
За что критикуют
На фоне его перформанса остальной каст критикуют за монотонность. Просто наблюдая за героями, сложно сказать, кто из актеров здесь выигрывал «Оскар» за актерскую игру (а таких здесь четверо). Множество персонажей прошлых частей появляются на экране на несколько минут, чтобы подарить зрителям радость от камео, обменяться колкостями и серией ударов друг с другом. Неважно, какую сторону они занимали в прошлом, в конце они так или иначе станут частью «семьи».
Несмотря на количество экшна, его часто критикуют за неоригинальность. «Форсаж-10» стартует с флешбэков из прошлых частей и добавляет героя Момоа в один из них. По мнению критика с RogerEbert.com, похожий подход авторы распространили и на другие сцены — их воссоздали по лекалам девяти фильмов, после чего вставили нового антагониста и переработали под его харизму. Поэтому свое ощущение журналист сравнил со «старыми хитами рок-группы под новую пиротехнику».
Сюжет «Форсажа-10» называют слабым, что уже стало традицией для франшизы. За потоком экшн-сцен легко потерять, для чего герои решают разделиться на группы и отправиться в разные концы света. Автор статьи в The Atlantic отмечает, что для человека с такими частыми монологами о семье Доменик Торетто проводит слишком много времени вдали от нее. Рецензент The Boston Globe напоминает, что новый фильм лишь часть завершающей франшизу трилогии, так что зрителям не стоит удивляться, когда фильм оборвется на полуслове.