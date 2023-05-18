«Забудьте законы физики и наслаждайтесь»: что пишут в первых рецензиях на «Форсаж-10»

Чаще других критики отмечают персонажа Джейсона Момоа. Его Данте, новый антагонист франшизы, намерен отомстить героям за поражение своего отца Эрнана Рейеса в пятом фильме, когда банда Торетто сбежала из Рио с огромным сейфом денег наркомафии. Запоминающимся новый образ делают манеры, песни, танцы, постоянная ухмылка и общая несерьезность Данте, даже когда он угрожает главным героям или пытает их семьи. «Если вы вдруг гадали, как бы выглядел Джокер, будь он еще и Акваменом, теперь у вас есть шанс это узнать», — пишет о нем обозреватель с Chron.com.