Вин Дизель: «Форсаж-11» станет последним фильмом франшизы

Вин Дизель намекнул в своих соцсетях, что «Форсаж-11» станет последним фильмом франшизы.

«Только что завершилась наша недельная встреча со сценаристами и всей командой по поводу „Форсажа“. Этот грандиозный финал не просто завершение, это чествование невероятной семьи, которую мы создали вместе. Надеюсь, вы будете мной гордиться!» — написал он.

О том, что одиннадцатая часть франшизы может стать последней, официально не сообщалось. Релиз фильма запланирован на 4 апреля 2024 года. Лента будет прямым продолжением предыдущего фильма, в котором Доминик сталкивается с «самым серьезным противником».

По сюжету Данте становится свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс. После этих событий он 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.

Ранее Кристофер Нолан признался в любви к «Форсажу». Режиссер очень удивился, что ведущий телепередачи «The Late Show» Стивен Колберт ни разу не смотрел ни одного фильма «Форсажа». Нолан посоветовал ему начать погружение во вселенную с «Токийского дрифта».