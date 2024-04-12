Дэниел Рэдклифф признался, что был в ужасе от Алана Рикмана на съемках первых трех «Гарри Поттеров»

Исполнитель главной роли во франшизе о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф «до смерти боялся» Алана Рикмана в образе профессора Северуса Снейпа. Об этом актер рассказал на недавнем подкасте «Happy Sad Confused».
«Я был так напуган Аланом Рикманом. Да и как можно было его не бояться с таким-то голосом. Ты забываешь, насколько он низкий, пока он не отзовется в тебе. Я очень его боялся во время съемок первых трех частей „Гарри Поттера“. Я был уверен, что он меня ненавидит», — поделился Рэдклифф.
Вместе с ведущими подкаста актер посмотрел интервью Рикмана, которое он дал незадолго до своей смерти. В нем артист поделился мыслями относительно своих юных коллег по фантастической франшизе. Он сказал, что ощутил «огромную гордость», когда узнал об успехе Рэдклиффа на Бродвее, а также подчеркнул высочайший уровень давления, который ощущают молодые актеры.
«Он специально пораньше вернулся из отпуска, чтобы прийти на мою постановку. Он ходил на все мои выступления вплоть до своей смерти. Мы обсуждали с ним все спектакли», — добавил Рэдклифф.