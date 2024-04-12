Дэниел Рэдклифф признался, что был в ужасе от Алана Рикмана на съемках первых трех «Гарри Поттеров»

«Я был так напуган Аланом Рикманом. Да и как можно было его не бояться с таким-то голосом. Ты забываешь, насколько он низкий, пока он не отзовется в тебе. Я очень его боялся во время съемок первых трех частей „Гарри Поттера“. Я был уверен, что он меня ненавидит», — поделился Рэдклифф.