«Последняя песня» The Beatles выйдет 2 ноября. Для нее ИИ отделил вокал Леннона со старого демо

Сингл «Now and Then», который Пол Маккартни называет «последней песней» The Beatles, выйдет 2 ноября. Об этом говорится на официальном сайте группы.
Трек будет выпущен в цифровом формате и в виде двойного сингла на виниле и кассете. Премьере будет предшествовать 12-минутный документальный фильм о «Now and Then» режиссера Оливера Мюррея.
«Now and Then» была придумана в 1978 году Джоном Ленноном. Он записал трек у себя дома в Нью-Йорке в качестве демо. Долгое время песня хранилась у Йоко Оно на одной из двух кассет с пометкой «Для Пола».
В 1994 году художница подарила запись Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру вместе с другими демо Леннона, такими как «Free As a Bird» и «Real Love».
Вместе с продюсером Electric Light Orchestra Джеффом Линном трое оставшихся битлов записали новые партии для «Now and Then». Но технологические ограничения той эпохи не позволили отделить вокал Леннона от его фортепианной партии.
Спустя десятилетия Маккартни и Старр вернулись к проекту. Во время работы над документалкой «The Beatles: Get Back» режиссер Питер Джексон и его команда разработали метод, позволяющий изолировать вокал Леннона с помощью ИИ.
Маккартни сказал, что удалось получить «кристально чистый голос Джона». «Это довольно эмоционально. И мы все на ней играем, это настоящая запись The Beatles. В 2023 году я все еще работаю над музыкой The Beatles и собираюсь выпустить новую песню, которую публика еще не слышала, я думаю, это захватывающе», — отметил он.