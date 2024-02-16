Полу Маккартни вернули его бас-гитару, утерянную 53 года назад. Ее нашли на чердаке в доме в Англии

Первая бас-гитара Пола Маккартни Höfner 500/1 1961 года выпуска, потерявшаяся в 1971 году, возвращена владельцу. Höfner подтвердил ее подлинность, говорится на сайте музыканта.
На сайте проекта The Lost Bass, который помогал в поисках инструмента, сказано, что бас-гитара целая и в оригинальном футляре. Правда, чтобы сыграть не ней, потребуется некоторый ремонт.
Пол Маккартни начал поиски гитары в 2018 году, но лишь в 2023-м, когда к проекту присоединились журналист Скотт Джонс и телепродюсер Наоми Джонс, дело начало продвигаться вперед. После освещения истории в СМИ с командой поисковиков связались более 100 обладателей старых бас-гитар Höfner, а около 600 человек вызвались помочь.
Но настоящим прорывом стала информация о краже, которую получила команда. Выяснилось, что инструмент Маккартни похитили из кузова фургона 10 октября 1972 года в лондонском районе Ноттинг-Хилл. После некоторой детективной работы им удалось установить, кто именно похитил бас.
Также проект получил информацию, что вор продал инструмент владельцу паба недалеко от места преступления. Просматривая старые записи, они смогли понять, что произошло с гитарой в последующие годы.
2 сентября 2023 года проект выпустил статью о ходе расследований в газете The Sunday Times. В течение недели эта информация попала в газеты всего мира. И в итоге житель таунхауса на южном побережье Англии вспомнил о старой бас-гитаре, которая лежала у него на чердаке, и понял, что она из себя представляет. Уже через несколько дней гитара была у Пола Маккартни.
Как обратила внимание Daily Mail, 13 февраля пользователь соцсети X Руари Гест написал, что вернул Маккартни бас, который достался его друзьям и семье по наследству. Он опубликовал фотографии инструмента.
Маккартни купил гитару марки Karl Höfner в 1961 году в Гамбурге за 38 долларов США (более 1000 долларов в современном эквиваленте). С ней музыкант выступал до осени 1963 года, записал первые два альбома The Beatles и все синглы вплоть до «She Loves You». Затем музыкант использовал ее как резервный бас.