Полу Маккартни вернули его бас-гитару, утерянную 53 года назад. Ее нашли на чердаке в доме в Англии

2 сентября 2023 года проект выпустил статью о ходе расследований в газете The Sunday Times. В течение недели эта информация попала в газеты всего мира. И в итоге житель таунхауса на южном побережье Англии вспомнил о старой бас-гитаре, которая лежала у него на чердаке, и понял, что она из себя представляет. Уже через несколько дней гитара была у Пола Маккартни.