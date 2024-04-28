Классические, зожные, нарядные: где купить куличи на Пасху

Один из самых необычных куличей в этом году — «Фудзияма» из Ikura. Внутри кусочки вишни, белый шоколад и ликер амаретто. С разнообразием начинок в куличах мы уже свыклись, а вот к необычным формам традиционного продукта пока еще привыкаем. И начать как раз можно с этого варианта.