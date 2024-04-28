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Классические, зожные, нарядные: где купить куличи на Пасху

Сегодня в 11:00
Пасха уже совсем скоро: в этом году ее празднуют 5 мая. Главный атрибут праздника — кулич — предлагают многие рестораны и пекарни. Автор канала Kozakfood Лиза Козак советует, где найти самый вкусный.

Проверенные годами классические варианты

В этих заведениях я сама неоднократно брала пасхальную выпечку. Рецепты их легендарных куличей не меняются годами, так что могу смело рекомендовать.

Пекарня La poste

Цена: 6300 р. за 850 г

В пекарне La poste несколько лет подряд готовят одни и те же панеттоне: это итальянский кекс, похожий на наш кулич, который пекут на Рождество. В этом году у них можно заказать варианты с ромовым изюмом или с кардамоновой грушей — воздушные и душистые.

Пекарня «Печорин»

Цена: 2500 р. за 950 г

Классические дрожжевые куличи без сложного декора и с очень родным, понятным вкусом.

Ресторан Buono

Цена: 3500 р. за 700 г

Ресторан Buono, как гласит легенда, делает свои панеттоне на четырехлетней закваске, в основе которой мед и изюм. Кулич получается пористый, воздушный с насыщенным вкусом! Заметила, что он долго остается свежим. Можно заказать панеттоне с миндальной глазурью или без нее — в любом случае вам понравится.

Пекарня Valiko

Цена: 1450 р. за 650 г

Пекарня Valiko уважает постоянство во вкусе и который год предлагает куличи на пшеничной закваске с вяленой вишней и сухофруктами. Для декора используют сушеную лаванду и сахарные бусинки. Брала у ребят маленькие куличи по 200 грамм в подарок, но есть и семейные размеры.

Ресторан Savva и пекарня Layerz

Цена: 4000 р. за 800 г

В этом году мой любимый панеттоне Savva выпекают совместно с пекарней Layerz. Воздушный, ароматный с апельсиновыми цукатами и темным бельгийским шоколадом внутри. Сверху украшен лепестками миндаля.

Зожные куличи

Производители адаптируют традиционные продукты под разные вкусы, системы питания и пищевую непереносимость. Столичный рынок предлагает альтернативную выпечку уже даже на Пасху. Так что найти свой панетонне смогут и веганы, и те, кто придерживается строгой системы питания или не может есть обычные куличи из‑за аллергии.

Пекарня «Лен и гречка»

Цена: 3200 р. за 1 кг

В пекарне можно купить кулич с курагой на миндальной и рисовой муке с сиропом из топинамбураСладкая густая жидкость, которую получают из сока клубней топинамбура..

Кафе «Без рецепта»

Цена: 2200 р. за 650 г

Заведение предлагает веганский кулич без яиц в составе. Его делают с фисташками и изюмом, на рисовой муке с добавлением урбечаНатуральная паста из перетертых орехов или семян. из кешью и кленового сиропа.

Куличи с жидким центром

Не обойду стороной места, где продают куличи с жидкой начинкой. Необычные и очень вкусные, они стали особенно популярными в последние два-три года.

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса»

Цена: 3290 р. за 780 г

В «Азбуке вкуса» можно заказать вкусные куличи с ванильным кремовым центром. Тесто делают на итальянской закваске. Верх покрывают глазурью из белого шоколада и украшают зефирными цветами.

Ресторан «Юг 22»

Цена: 2490 р. за 550 г

«Юг 22» в этом году печет итальянский панеттоне. Воздушная основа и домашний заварной крем с сицилийскими фисташками, цукатами, изюмом и орехами. Центр кулича жидкий и при разрезании легко и красиво растекается.

Кафе Kalabasa

Цена: 3700 р. за 1,25 кг

В Kalabasа всегда сочная выпечка. К Пасхе ребята сделали кулич с клубничной начинкой. Получилось похоже на творожный кекс с семечками, изюмом, цукатами и декором из безе.

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Самые яркие и необычные варианты

Чем необычней продукт, тем больше о нем говорят. Пасхальной выпечки, к сожалению или к счастью, это тоже коснулось. Куличи не стали плоскими, как круассаны, но форму все же потеряли и утонули в цветах и золоте.

Ресторан Buro TSUM

Цена: 2300 р. за 800 г

В Buro TSUM любят выпекать куличи с цветами, и смотрятся они всегда очень эффектно. Этот год не стал исключением. Купите тут кулич с фисташками и сухофруктами — и ваза с цветами на столе не понадобится.

Ресторан Ikura

Цена: 4900 р. за 900 г

Один из самых необычных куличей в этом году — «Фудзияма» из Ikura. Внутри кусочки вишни, белый шоколад и ликер амаретто. С разнообразием начинок в куличах мы уже свыклись, а вот к необычным формам традиционного продукта пока еще привыкаем. И начать как раз можно с этого варианта.

Ресторан «Эрти»

Цена: 890 р. за 250 г

Еще немного о формах. Грузинский ресторан «Эрти» подготовил кулич-куб из слоеного теста со сливочным кремом и малиновым конфи. Чисто трендовый квадратный круассан, который решил принарядиться к празднику: сверху у него шоколадная корона и лепестки пищевого золота. Ставим плюс за смекалку.

Ресторан «Гвидон»

Цена: 27 000 р. за 650 г

Про высокоранговые куличи тоже надо замолвить словечко. Ресторан «Гвидон» предлагает в этом году кулич по мотивам сказки о Царевне Лебеди с сухофруктами, цукатами, молочным и белым шоколадом. Сверху он полностью покрыт пищевым золотом.

Кондитерская «Пушкин»

Цена: 18 500 р. за 1,4 кг

Кулич с пасхальным куполом из белого шоколада под стать предыдущему. Под шоколадной шапкой — сдобное тесто с изюмом, апельсином и лимоном.

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