Классические, зожные, нарядные: где купить куличи на Пасху

Проверенные годами классические варианты
В этих заведениях я сама неоднократно брала пасхальную выпечку. Рецепты их легендарных куличей не меняются годами, так что могу смело рекомендовать.
В пекарне La poste несколько лет подряд готовят одни и те же панеттоне: это итальянский кекс, похожий на наш кулич, который пекут на Рождество. В этом году у них можно заказать варианты с ромовым изюмом или с кардамоновой грушей — воздушные и душистые.
Классические дрожжевые куличи без сложного декора и с очень родным, понятным вкусом.
Ресторан Buono, как гласит легенда, делает свои панеттоне на четырехлетней закваске, в основе которой мед и изюм. Кулич получается пористый, воздушный с насыщенным вкусом! Заметила, что он долго остается свежим. Можно заказать панеттоне с миндальной глазурью или без нее — в любом случае вам понравится.
Пекарня Valiko уважает постоянство во вкусе и который год предлагает куличи на пшеничной закваске с вяленой вишней и сухофруктами. Для декора используют сушеную лаванду и сахарные бусинки. Брала у ребят маленькие куличи по 200 грамм в подарок, но есть и семейные размеры.
В этом году мой любимый панеттоне Savva выпекают совместно с пекарней Layerz. Воздушный, ароматный с апельсиновыми цукатами и темным бельгийским шоколадом внутри. Сверху украшен лепестками миндаля.
Зожные куличи
Производители адаптируют традиционные продукты под разные вкусы, системы питания и пищевую непереносимость. Столичный рынок предлагает альтернативную выпечку уже даже на Пасху. Так что найти свой панетонне смогут и веганы, и те, кто придерживается строгой системы питания или не может есть обычные куличи из‑за аллергии.
В пекарне можно купить кулич с курагой на миндальной и рисовой муке с сиропом из топинамбураСладкая густая жидкость, которую получают из сока клубней топинамбура..
Заведение предлагает веганский кулич без яиц в составе. Его делают с фисташками и изюмом, на рисовой муке с добавлением урбечаНатуральная паста из перетертых орехов или семян. из кешью и кленового сиропа.
Куличи с жидким центром
Не обойду стороной места, где продают куличи с жидкой начинкой. Необычные и очень вкусные, они стали особенно популярными в последние два-три года.
В «Азбуке вкуса» можно заказать вкусные куличи с ванильным кремовым центром. Тесто делают на итальянской закваске. Верх покрывают глазурью из белого шоколада и украшают зефирными цветами.
«Юг 22» в этом году печет итальянский панеттоне. Воздушная основа и домашний заварной крем с сицилийскими фисташками, цукатами, изюмом и орехами. Центр кулича жидкий и при разрезании легко и красиво растекается.
В Kalabasа всегда сочная выпечка. К Пасхе ребята сделали кулич с клубничной начинкой. Получилось похоже на творожный кекс с семечками, изюмом, цукатами и декором из безе.
Самые яркие и необычные варианты
Чем необычней продукт, тем больше о нем говорят. Пасхальной выпечки, к сожалению или к счастью, это тоже коснулось. Куличи не стали плоскими, как круассаны, но форму все же потеряли и утонули в цветах и золоте.
В Buro TSUM любят выпекать куличи с цветами, и смотрятся они всегда очень эффектно. Этот год не стал исключением. Купите тут кулич с фисташками и сухофруктами — и ваза с цветами на столе не понадобится.
Один из самых необычных куличей в этом году — «Фудзияма» из Ikura. Внутри кусочки вишни, белый шоколад и ликер амаретто. С разнообразием начинок в куличах мы уже свыклись, а вот к необычным формам традиционного продукта пока еще привыкаем. И начать как раз можно с этого варианта.
Еще немного о формах. Грузинский ресторан «Эрти» подготовил кулич-куб из слоеного теста со сливочным кремом и малиновым конфи. Чисто трендовый квадратный круассан, который решил принарядиться к празднику: сверху у него шоколадная корона и лепестки пищевого золота. Ставим плюс за смекалку.
Про высокоранговые куличи тоже надо замолвить словечко. Ресторан «Гвидон» предлагает в этом году кулич по мотивам сказки о Царевне Лебеди с сухофруктами, цукатами, молочным и белым шоколадом. Сверху он полностью покрыт пищевым золотом.
Кулич с пасхальным куполом из белого шоколада под стать предыдущему. Под шоколадной шапкой — сдобное тесто с изюмом, апельсином и лимоном.