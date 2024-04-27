Больше двух третей россиян любят куличи за глазированные верхушки с посыпкой

Чаще всего в качестве любимого блюда на праздник опрошенные называли куличи с глазурью и посыпкой. Эту часть хлеба обожают больше двух третей россиян. Четверть жителей страны любят бисквитную основу, а 8% — начинку. Реже респонденты называли изделия с изюмом, цукатами, шоколадом и карамелью.