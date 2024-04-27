Больше двух третей россиян любят куличи за глазированные верхушки с посыпкой

68% россиян любят куличи за верхушку с конфитюром. Это следует из результатов исследования службы доставки еды «Кухня на районе», которые публикует «Сноб».
Согласно опросу, 91% жителей страны планируют купить кулич к Пасхе. При этом 67% намерены приобрести сразу несколько. Однако лишь 12% респондентов хотят испечь их самостоятельно.
Чаще всего в качестве любимого блюда на праздник опрошенные называли куличи с глазурью и посыпкой. Эту часть хлеба обожают больше двух третей россиян. Четверть жителей страны любят бисквитную основу, а 8% — начинку. Реже респонденты называли изделия с изюмом, цукатами, шоколадом и карамелью.
Другими важными атрибутами православного праздника в России называют крашеные яйца (15% голосов), творожную пасху (10% голосов), пищу с мясом цыплят (8%) и ветки вербы (4%).
Больше половины жителей России говорят, что хотят есть куличи в течение недели. Около трети респондентов же обойдутся всего одним куском, а 18% готовы съесть кулич целиком за один день.