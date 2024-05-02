Дэн Шнайдер подал в суд на создателей сериала «Тишина на площадке» за клевету

Артист заявил, что Пек, также работавший его менеджером, подверг его насилию у себя дома. «Я был в полном шоке и понятия не имел, что делать или как реагировать», — сказал Белл. В то время ему было 15 лет. Со временем инциденты участились. «Насилие было масштабным и стало довольно жестоким. На самом деле я не знаю, как описать это на камеру…» — отметил актер.