Дэн Шнайдер подал в суд на создателей сериала «Тишина на площадке» за клевету

Экс-продюсер Nickelodeon Дэн Шнайдер подал в суд на создателей мини-сериала «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения». Об этом сообщает Deadline.
Он обвинил Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures и продюсеров Мэри Робертсон и Эмму Шварц в клевете. Продюсер назвал сериал «заказной работой», которая разрушила его «наследие и репутацию».
«Тишина на площадке» рассказывает о сексуализированных действиях по отношению к детям со стороны тренера по диалогам Брайана Пека и бывшего ассистента Джейсона Хэнди, которые работали над шоу Шнайдера. При этом продюсер утверждает, что «не знал о насилии и не был причастен к нему».
«В своей успешной попытке ввести зрителей в заблуждение и повысить рейтинги они [авторы сериала] вышли за рамки правды и ложно намекнули, что я участвовал в ужасных преступлениях или способствовал их совершению», — сказал продюсер.
В сериале «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения» актер Дрейк Белл рассказал, что в детстве подвергался сексуализированному насилию со стороны Пека во время работы над «Шоу Аманды» с 1999 по 2002 год.
Артист заявил, что Пек, также работавший его менеджером, подверг его насилию у себя дома. «Я был в полном шоке и понятия не имел, что делать или как реагировать», — сказал Белл. В то время ему было 15 лет. Со временем инциденты участились. «Насилие было масштабным и стало довольно жестоким. На самом деле я не знаю, как описать это на камеру…» — отметил актер.
Пека арестовали в августе 2003 года по более чем дюжине обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. В 2004 году он признал себя виновным в совершении развратных действий с 14- или 15-летними подростками, а также в оральном сексе с несовершеннолетним моложе 16 лет. Его приговорили к 16 месяцам тюрьмы и обязали зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.