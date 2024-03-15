Nickelodeon отреагировал на слова Дрейка Белла о пережитом сексуализированном насилии в детстве

По словам актера, Пек пообещал, что это больше не повторится. «Он придумал, как убедить мою маму и всех вокруг, что в любое время, когда у меня было прослушивание, или когда мне нужно было поработать над диалогами, или что‑то еще, я каким‑то образом возвращался в его дом. И все становилось все хуже и хуже. Я был просто в ловушке. У меня не было выхода», — сказал Белл.