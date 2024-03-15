Nickelodeon отреагировал на слова Дрейка Белла о пережитом сексуализированном насилии в детстве

Nickelodeon отреагировал на заявление Дрейка Белла о том, что в детстве он подвергся сексуализированному насилию со стороны тренера по диалогам Брайана Пека во время работы над «Шоу Аманды» на канале Nickelodeon с 1999 по 2002 год.
«Теперь, когда Дрейк Белл раскрыл свою личность в качестве истца по делу 2004 года, мы с тревогой и грустью узнали о травме, которую он пережил, и мы поддерживаем его», — говорится в заявлении телеканала.
Белл рассказал, что считал Пека, который позже стал его менеджером, другом, но однажды утром в доме Пека все изменилось. По словам актера, он спал на диване, когда проснулся от присутствия Пека: «Я открыл глаза, и он подверг меня сексуализированному насилию».
«Я был в полном шоке и понятия не имел, что делать или как реагировать», — сказал Белл. Актеру в то время было 15 лет, и он не знал, что делать. Он сказал, что это «стало общим секретом», потому что возникли бы вопросы, если бы он перестал ходить в дом Пека.
По словам актера, Пек пообещал, что это больше не повторится. «Он придумал, как убедить мою маму и всех вокруг, что в любое время, когда у меня было прослушивание, или когда мне нужно было поработать над диалогами, или что‑то еще, я каким‑то образом возвращался в его дом. И все становилось все хуже и хуже. Я был просто в ловушке. У меня не было выхода», — сказал Белл.
«Насилие было масштабным и стало довольно жестоким. На самом деле я не знаю, как описать это на камеру…» — отметил он.
Пек был арестован в августе 2003 года по более чем дюжине обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. В 2004 году он признал себя виновным в совершении развратных действий с 14- или 15-летними подростками, а также в оральном сексе с несовершеннолетним моложе 16 лет. Его приговорили к 16 месяцам тюрьмы и обязали зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.