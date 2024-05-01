Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз туристам из России на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ Александра Ивина.
По его словам, режим бесплатной выдачи виз на срок до 30 дней продлили для граждан семи стран. Помимо России, особые условия предоставили путешественникам из Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.
«Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный постоянно действующим и когда», — заявил Ивин.