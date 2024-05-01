Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

Сегодня в 16:37
Фото: Eranda Fernando/Unsplash

Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз туристам из России на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ Александра Ивина.

По его словам, режим бесплатной выдачи виз на срок до 30 дней продлили для граждан семи стран. Помимо России, особые условия предоставили путешественникам из Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.

«Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный постоянно действующим и когда», — заявил Ивин.

Представители Шри-Ланки начали выдавать визы бесплатно в конце октября 2023 года. Изначально срок действия особого режима действовал до 31 марта, затем его продлили на месяц.

Подробности по теме
Деревни, серфинг и пляжи: где побывать на Шри-Ланке и чем там заняться
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами