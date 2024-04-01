Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные визы россиянам в течение еще одного месяца

Возможность получить визу бесплатно на срок до 30 дней была доступна до 31 марта гражданам семи государств: России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Теперь у них будет еще месяц, чтобы оформить разрешение на въезд на остров.