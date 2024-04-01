Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные визы россиянам в течение еще одного месяца

Власти Шри-Ланки продлили действие пилотного проекта по выдаче бесплатных виз для россиян до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма Харина Фернандо.
Возможность получить визу бесплатно на срок до 30 дней была доступна до 31 марта гражданам семи государств: России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Теперь у них будет еще месяц, чтобы оформить разрешение на въезд на остров.
По словам Фернандо, за три месяца 2024 года Шри-Ланку посетили уже 608 тыс. иностранцев. Это число сопоставимо с допандемийными показателями.
Шри-Ланка начала выдавать россиянам и туристам из других шести стран бесплатные визы в октябре. Ранее оформление ланкийской визы для россиян обходилось в 50–60 долларов, или 3050 рублей, в зависимости от способа обращения за документом. Дети до 12 лет получали визу бесплатно.