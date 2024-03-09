Деревни, серфинг и пляжи: где побывать на Шри-Ланке и чем там заняться

Шри-Ланка, или, как ее раньше называли, Цейлон, расположена в южной Азии. Ее население — чуть больше 22 миллионов человек, а официальных языков там два: синальский и тамильский.
Климат Шри-Ланки зависит от региона: на востоке и севере он субэкваториальный, а на западе и юге — экваториальный. Из‑за такой особенности можно сказать, что лето на Шри-Ланке длится круглый год: с мая по сентябрь на юге и на западе острова идут дожди, в то время как на севере и востоке в эти месяцы солнечно и сухо, и наоборот. В целом температура воздуха на Шри-Ланке редко опускается ниже 20 градусов, независимо от времени года.
Как получить визу
Для посещения Шри-Ланки нужна виза — получить ее можно тремя способами: оффлайн в посольстве Шри-Ланки в России, онлайн через электронное заявление (ЕТА) на сайте посольства или сразу по прибытии в аэропорт. Миграционный юрист компании Immigrant House Оксана Никитина называет несколько требований для получения визы:
- заграничный паспорт со сроком действия более 6 месяцев на момент въезда;
- анкета, заполненная на английском языке;
- 2 цветные фотографии 3,5×4,5 см;
- подтверждение бронирования авиабилетов и жилья.
«Обычно виза оформляется на срок до 30 дней с возможностью продления до 270 дней при обращении в визовый отдел Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки. Сроки оформления ETA — до 24 часов при онлайн-заявке, а при подаче документов через посольство — до 10 рабочих дней», — говорит Никитина.
Для получения визы также необходимо оплатить визовый сбор в размере 50 долларов. Делать этого не нужно только при оформлении ETA: до 31 марта 2024 года оплата за услугу не требуется. Если делать визу через туристическую фирму, например Anex Tour, то сбор составит 65 долларов. Оксана Никитина также рекомендует пользоваться картами платежной системы UnionPay, чтобы избежать сбоев при оплате.
В феврале 2024 года СМИ со ссылкой на генерального комиссара по иммиграции сообщили о том, что россиянам не будут продлевать шри-ланкийские визы. Эту информацию опроверг президент государства, заявивший, что правительство страны не одобряло никаких ограничений по получению или продлению виз.
Как добраться до Шри-Ланки
На Шри-Ланке есть три международных аэропорта: Mattala Rajapaksa International, Minneriya и крупнейший в стране Bandaranaike International, работающий в Коломбо, самом большом городе Шри-Ланки. Разница с Москвой по времени — +2,5 часа.
Продолжительность полета, как и цены, могут быть разными. Так, например, прямой перелет «Аэрофлотом» из Москвы в Коломбо может длиться 8 часов, а стоимость билета в один конец на одного человека с учетом багажа составит 34 736 рублей. Без багажа и с двумя пересадками, в Дубае (большая часть рейсов с пересадками проходят именно через него) и Кувейте, до Шри-Ланки можно добраться за 30,5 тысячи рублей — правда, время поездки составит один день и 15 часов.
Чем заняться на Шри-Ланке: советы туристов
Как найти жилье
Большинство туристов выбирают для отдыха южное побережье Шри-Ланки — там много пляжей и гостиниц, а также наиболее развитая инфраструктура. Основные города там — Ахангама, Мирисса, Велигама, Галле, Талпе и Мидигама.
Независимо от локации, те, кто бывал на Шри-Ланке, советуют искать жилье через знакомых и социальные сети — например, чаты в телеграме. Маша, фрилансер из Европы, рекомендует две основные площадки для поиска:
- «Шри-Ланка: коливинг» — чат с предложениями жилья, пользователи выкладывают фотографии вилл (их можно арендовать целиком или снять только комнату), указывают цены и оставляют контакты для связи;
- South Ceylon Rent — канал с объявлениями для поиска недвижимости, администраторы помогают сориентироваться по ценам и договориться о проживании.
«Я приехала в высокий сезон, под Новый год: все было занято, цены заоблачные, и виллу удалось найти только благодаря друзьям, — рассказывает Маша, выбравшая для отдыха Ахангаму. — Как вариант, можно снять жилье на неделю и потом подобрать что‑то уже на месте — увидеть виллу или дом вживую и точно убедиться, что они вам подходят, лучше, чем ошибиться и потом расстроиться. В моем случае вилла с пятью комнатами обходится в 4000 долларов за месяц. И точно не стоит забывать про кондиционер: первые две недели я жила с вентилятором, и это было пыткой».
Арсений Арделяну, участник группы «Стоунд», остановился в Мириссе — там он снимал четырехкомнатную виллу на берегу океана с собственным кусочком пляжа. За каждую комнату Арделяну с друзьями платили по 400 долларов в месяц. «По общим меркам это супер, но в целом на юге Шри-Ланки жилье можно найти любого характера за любую стоимость — даже, мне кажется, за 180–200 долларов в месяц», — признается музыкант.
Впрочем, виллу снимать не обязательно: по словам фотографа Карины Фадеевой, один из самых бюджетных вариантов для проживания — это хостелы, в которых цены за ночь составляют около 10 долларов. Гостиницы обойдутся дороже — от 35 до 200 и больше долларов. «Есть много домов и вилл в аренду от 400 долларов — стоимость зависит от удаленности от океана, наличия кондиционера, качества ремонта и количества комнат, — рассказывает Фадеева. — Мы с супругом живем в трехкомнатном доме в трех километрах от океана, тут хороший ремонт и кондиционер: за все мы платим 550 долларов в месяц, плюс еще 140 за коммуналку — на Шри-Ланке довольно дорогие электроэнергия и интернет».
Где поменять деньги
Главная местная валюта на острове — шри-ланкийская рупия. Одна рупия по нынешнему курсу — это 30 копеек. «Менять деньги я бы рекомендовала или сразу в аэропорту, или уже в Ахангаме, в Sampath shop — в обоих местах, как ни странно, очень выгодный курс», — делится Карина Фадеева.
Как передвигаться по Шри-Ланке
«Шри-Ланка — очень красивое место, наверное, самое красивое из всех, которые я видел в своей жизни, — признается Арделяну. — По активностям — просто советую ездить прямо по всем туристическим направлениям: они впечатляют настолько сильно, что останутся в памяти как одни из самых впечатляющих локаций в мире».
Путешествовать по острову можно несколькими способами. Самые простые и доступные — местное трехколесное такси, которое называется тук-тук, и автобус. Однако в первом случае сложно угадать стоимость — водители могут просить разные суммы за одинаковые маршруты, а во втором — быть готовым к тому, что поездка, которая может стоить меньше 1 доллара, пройдет в духоте без кондиционера.
Передвигаться с комфортом можно на личном автомобиле — в зависимости от модели цены за аренду машины начинаются от 25 долларов в сутки. «Моя главная активность на Шри-Ланке — купаться и ездить на байке, — рассказывает Маша. — Это особое удовольствие: остров познается с другой стороны, а сам процесс дает чувство легкости и бриза. Байк обходится примерно в 150 долларов в месяц — зависит от марки и модели». Карина тоже передвигается по Шри-Ланке на мопеде — она выбрала байк от Vespa, за который платит 180 долларов в месяц.
Где питаться
«Еда здесь относительно недорогая — на берегу в кафе я мог потратить до 5 долларов за обед на двоих», — говорит Арсений Арделяну. По его словам, с точки зрения кухни на Шри-Ланке превалирует «классическая Азия» — в основном рис с курицей и морепродуктами. За более привычными блюдами — и нередко и за лучшим сервисом — стоит отправляться в места, открытые экспатами.
Карина Фадеева добавляет, что большинство ресторанов и кафе на Шри-Ланке расположены прямо под открытым небом. Она предлагает несколько мест, которые стоит посетить в Ахангаме:
- для завтраков — Kaffi Ahangama, Community;
- для бранчей — Cactus, Mellow Hostel;
- для ужинов — такерия Abrazo, пиццерия Vertigo, East Falafel, Citra.
По мнению Маши, выбрать, где поесть в Ахангаме или Велигаме, «труда нет» — как по меню, так и по стоимости блюд. «По ценам я стараюсь искать заведения, сопоставимые с московскими или европейскими. В среднем завтрак в тех местах, где я обычно провожу время, на одного человека будет стоить около 5000 рупий — латте и какой‑нибудь боул обойдутся, если переводить в рубли, примерно в 1500», — рассказывает девушка.
Почти в любом кафе или ресторане официанты знают английский язык, а чаевые в виде 10% за обслуживание всегда включены в счет. «Везде, где здесь делают кофе, можно выбрать в качестве альтернативного молока кокосовое. Кокосы — это прям символ Шри-Ланки, часто в заведениях и на пляжах здесь продают питьевой кокос с трубочкой», — добавляет Карина.
Где заняться серфингом и йогой
Любителям серфинга Карина Фадеева советует посетить Ахангаму, где для этого вида спорта созданы лучшие условия. Так, там есть двенадцать спотов для серферов — в других деревнях и городах их всего около трех. «Еще тут есть отличный пляж Kabalana Beach, который хорошо подойдет для спокойного отдыха и купания в океане. Кроме того, любители йоги найдут в Ахангаме множество йога-групп — сессии проводят во многих местных отелях», — делится фотограф.
Что может удивить на Шри-Ланке
В отличие от России или Европы в супермаркетах Шри-Ланки нельзя купить все в одном месте — придется обойти несколько магазинов. «Тут как в советское время: есть магазин с водой и чаем, но, чтобы найти молоко, нужно ехать в другую точку, свежие яйца — во вторую, вкусные овощи и фрукты — в третью», — делится своими наблюдениями Маша.
Еще одна неочевидная проблема для туристов — наценка на импортные вещи. «Это не привычный Таиланд. Все, что тут продается, — локальное, и это невозможно принимать внутрь. Например, тут даже оригинальная кола с другим вкусом. Все, что импортное — чипсы Pringles или Red Bull, — все дорогое», — говорит девушка.
Общая рекомендация туристов — брать с собой то, что вы любите: найти необходимые товары на Шри-Ланке может не получиться или же цена на них будет слишком высокой. Речь причем идет не только о продуктах питания, но и о средствах личной гигиены и даже сигаретах. «Я привезла сюда все шампуни и гели для душа, потому что тут нигде не купить Dove, например. Трудно с сигаретами: местные отвратительные Dunhill стоят 3600 рупий, или 1200 рублей, за пачку. За тампонами или прокладками надо ехать в специализированные места», — предупреждает Маша.
Насколько безопасно на Шри-Ланке и к чему стоит быть готовым
«Готовым на Шри-Ланке надо быть ко всему: я, например, был в тот момент, когда там случилась революция и свержение правительства, — рассказывает Арсений Арделяну. — Поскольку мы находились в туристической зоне, мы чувствовали себя безопасно, не считая временных отключений электричества. Нам нужен был бензин, чтобы передвигаться по острову и чтобы заряжать электрогенератор. Что было удивительно: белым людям топливо доставалось в приоритете — несмотря на очереди, нас пропускали вперед, и было даже неловко».
С опасностями можно столкнуться, даже если ваш отпуск не пришелся на время политических потрясений, — неожиданный «сюрприз» может ждать даже на арендованной вилле. «Живности на острове очень много, и к этому стоит быть готовым: когда уезжали, мы нашли под чемоданом гнездо скорпиона, встречали сколопендр и пауков, а во дворе виллы жили вараны, — вспоминает Арсений. — Нервная ситуация для тех, кто боится насекомых и незнакомых животных».
С похожей ситуацией столкнулась и Маша. «Встретить паука или ящерицу — бытовой распорядок дня, но бывает и хуже. С нами жили белки, у знакомых жили крысы.
Змеи, пауки — все, что угодно, будет тут замечено, особенно если жить в джунглях», — говорит девушка. Она отмечает, что «встретила всех, но не всем была рада».
При этом некоторые находят столь близкий контакт человека и животных изюминкой Шри-Ланки, за которую ее и стоит любить. «По своему опыту могу поделиться советом путешествовать по всей Шри-Ланке, чтобы увидеть обезьян, лазающих по деревьям, уступить переходящим дорогу буйволам, посмотреть на павлинов, которые распускают хвосты прямо на крышах деревенских домов», — советует Арсений, добавляя, что Шри-Ланка стала для него одним из самых впечатляющих мест, которые он когда‑либо посещал.
В трудной ситуации, как отмечает Карина Фадеева, на помощь всегда готовы прийти русскоязычные туристы и экспаты — встретить их можно случайно на улице или все в тех же телеграм-чатах. Один из них — «Велигамность»: это чат отдыхающих в Велигаме и Мириссе с подсказками, как провести досуг, а также гайдами, что делать при отключении электричества, как оформить визу, где обменять деньги и не только.