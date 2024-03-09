Деревни, серфинг и пляжи: где побывать на Шри-Ланке и чем там заняться

«Я приехала в высокий сезон, под Новый год: все было занято, цены заоблачные, и виллу удалось найти только благодаря друзьям, — рассказывает Маша, выбравшая для отдыха Ахангаму. — Как вариант, можно снять жилье на неделю и потом подобрать что‑то уже на месте — увидеть виллу или дом вживую и точно убедиться, что они вам подходят, лучше, чем ошибиться и потом расстроиться. В моем случае вилла с пятью комнатами обходится в 4000 долларов за месяц. И точно не стоит забывать про кондиционер: первые две недели я жила с вентилятором, и это было пыткой».