Посмотрите на первый кадр из «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Издание Vanity Fair поделилось первым кадром из предстоящего научно-фантастического фильма Фрэнсиса Форда Копполы.
Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер («Патерсон», «Брачная история», «Звездные войны»), Натали Эммануэль («Игра престолов», «Приглашение») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).
Также в актерский состав вошли Джон Войт («Полуночный ковбой», «Схватка», «Миссия невыполнима»), Дастин Хоффман («Человек дождя», «Выпускник»), Кейт Бланшетт («Властелин колец», «Тар») и Мишель Пфайффер «Лицо со шрамом», «Бэтмен возвращается»).
Предстоящая картина рассказывает о несчастном случае, который приводит к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Сезар (Драйвер) и его заклятый враг — мэр города Фрэнк Цицеро (Эспозито).
Персонажи спорят, стоит им строить утопический город из возобновляемых материалов или пойти известным путем, предпочтя бетон, коррупцию и личную выгоду. Третьим центральным персонажем драмы становится дочь мэра Джулия (Эммануэль), уставшая от лжи таблоидов и отчаянно ищущая смысл своей жизни.
Коппола написал сценарий для «Мегалополиса» еще в 80-х после выпуска своей легендарной картины «Апокалипсис сегодня». Съемки фильма стартовали лишь в 2022 году. Режиссер самостоятельно финансировал проект, распродав большую часть своей винной коллекции, собрав в общей сложности около 120 млн долларов.
В начале 2023 года стало известно о многочисленных проблемах на съемках картины из‑за ухода части команды, однако в апреле 2024-го Deadline сообщил, что масштабного премьера проекта состоится на Каннском фестивале 17 мая 2024 года.