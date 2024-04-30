Посмотрите на первый кадр из «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Предстоящая картина рассказывает о несчастном случае, который приводит к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Сезар (Драйвер) и его заклятый враг — мэр города Фрэнк Цицеро (Эспозито).