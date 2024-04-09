«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы покажут на Каннском кинофестивале

«Я видел „Мегалополис“ и понимаю, почему Коппола создал его и какова его конечная цель. Он пытается привлечь внимание будущих поколений к фильму, спустя долгое время после его смерти, и задается вопросом, что происходит с миром и что будет с его жителями через 100 лет», — написал обозреватель Deadline Майк Флеминг-мл.