«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы покажут на Каннском кинофестивале

Мировая премьера научно-фантастического фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы пройдет на Каннском кинофестивале. Об этом сообщил Deadline.
Согласно информации издания, показ запланирован на вечер 17 мая. Масштабная картина, которую Коппола задумывал на протяжении 20 лет, будет представлена в конкурсной программе смотра.
Осенью 2024 года ее выпустят и в кинопрокат, правда пока неясно, кто будет заниматься дистрибуцией ленты. «Мегалополис» собираются демонстрировать в кинотеатрах Imax.
СМИ отмечает, то за возможность первыми показать фильм боролись представители сразу нескольких престижных кинофестивалей, в том числе Венецианского. Также Коппола рассматривал вариант устроить премьеру проекта в Торонто или Теллуриде.
«Я видел „Мегалополис“ и понимаю, почему Коппола создал его и какова его конечная цель. Он пытается привлечь внимание будущих поколений к фильму, спустя долгое время после его смерти, и задается вопросом, что происходит с миром и что будет с его жителями через 100 лет», — написал обозреватель Deadline Майк Флеминг-мл.
Он отметил, что предпремьерный показ новой работы Копполы посетили такие звезды индустрии как Анджелика Хьюстон, Николас Кейдж, Энди Гарсия, Спайк Джонс, Аль Пачино, Джон Фавро, Даррен Аронофски и Шайя ЛаБаф. Многие зрители, как рассказал Флеминг-мл., поздравляли Копполу с выходом ленты со слезами на глазах.
«Новый фильм Копполы полон идей, которые соединяют прошлое с будущим, имеет эпическую и очень наглядную историю, которая прекрасно предстает на экране Imax. Он раскрывает сложные темы за удивительно короткие два часа и 13 минут, не считая титров», — поделился журналист.
Фильм рассказывает о несчастном случае, который приводит к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре истории оказываются архитектор-идеалист Сезар и его заклятый враг — мэр города Фрэнк Цицеро (их в картине сыграли Адам Драйвер и Джанкарло Эспозито).
В ленте герои спорят, стоит ли им строить утопический город из возобновляемых материалов или пойти известным путем, предпочтя бетон, коррупцию и личную выгоду. Третьим центральным персонажем драмы становится дочь мэра Джулия, уставшая от лжи таблоидов и отчаянно ищущая смысл своей жизни.
Роль Джулии исполнила Натали Эммануэль. Помимо нее, в фильме снялись Джон Войт, Лоуренс Фишберн, Обри Плаза, Шайя ЛаБаф, Хлоя Файнман, Кэтрин Хантер, Дастин Хоффман, Д.Б. Суини, Джейсон Шварцман, Бейли Айвз, Грейс Вандервол и Джеймс Ремар.
«Идея фильма заключается в том, что Коппола делает ставку на то, что человечество найдет свой путь к высшему благу с помощью изобретательноти и сопереживания», — заключил Флеминг-мл.