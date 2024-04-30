Настя Ивлеева удалила все посты в своем инстаграме*. Ранее ее оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Блогерка Настя Ивлеева удалила все публикации в двух аккаунтах в инстаграме* с суммарной аудиторией в 25 млн. человек. На это обратил внимание телеграм-канал Baza.
В конце апреля 2024-го Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии.
Поводом для составления протокола стал пост блогерки в инстаграме* от 1 марта 2022 года, в котором она назвала начало боевых действий на территории Украины «настоящей катастрофой» и призвала «договориться», достигнуть «компромиссов, которые остановят гибель людей», и «остановиться».
Публикации на время пропадали из аккаунта Ивлеевой после скандала вокруг «почти голой» вечеринки в «Мутаборе», однако спустя время были восстановленны. Административный протокол о дискредитации армии против нее был составлен 16 апреля.
После объявления решения суда адвокат Калой Ахильгов заявил, что срок давности по этой статье не превышает трех месяцев, что превышает и время с момента публикации постов, и с момента обнаружения их правоохранителями, но Ивлееву все же оштрафовали.
Адвокаты блогерки также обратили внимание, что статья о дискредитации была принята после публикации постов Ивлеевой, однако судья проигнорировал их доводы.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.