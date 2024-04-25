Суд оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогерку Настю Ивлееву на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии, передает RTVI. На само заседание она не пришла.
Поводом для составления протокола стала публикация Ивлеевой от 1 марта 2022 года в ее инстаграме*. В ней она назвала начало боевых действий на территории Украины «настоящей катастрофой» и призвала «договориться», достигнуть «компромиссов, которые остановят гибель людей», и «остановиться».
Как отмечает RTVI, после скандала вокруг «почти голой» вечеринки в «Мутаборе» Ивлеева скрыла эти посты, но спустя время они вновь появились. Административный протокол о дискредитации армии против нее был составлен 16 апреля.
Адвокат Калой Ахильгов после объявления решения заявил, что срок давности по этой статье не превышает трех месяцев, но Ивлееву все же оштрафовали. «К сожалению, это не единственный случай, когда суды принимают решения по таким делам. Мы знаем, что белый лист тоже может стать основанием для привлечения по дискредитации. Закон о дискредитации был принят после публикации. По закону граждане не обязаны смотреть, имеет ли обратную силу закон», — сказал он.
По словам защитника Ивлеевой, суд проигнорировал принцип, по которому «любой закон, принятый после, если он ухудшает положение лица, неприменим». «Мы пойдем вплоть до Верховного суда, если будет необходимость. Мы не согласны с таким решением», — подчеркнул Ахильгов.
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