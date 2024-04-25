Суд оштрафовал Настю Ивлееву на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии

Адвокат Калой Ахильгов после объявления решения заявил, что срок давности по этой статье не превышает трех месяцев, но Ивлееву все же оштрафовали. «К сожалению, это не единственный случай, когда суды принимают решения по таким делам. Мы знаем, что белый лист тоже может стать основанием для привлечения по дискредитации. Закон о дискредитации был принят после публикации. По закону граждане не обязаны смотреть, имеет ли обратную силу закон», — сказал он.