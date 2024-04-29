В Барнауле театр снял с показа спектакль по пьесе Шендеровича*, который шел там 11 лет

В Алтайском краевом театре драмы в Барнауле сняли с показа постановку «Два ангела, четыре человека» по пьесе Виктора Шендеровича. Она была в репертуаре 11 лет.
«11 лет спектакль „Два ангела, четыре человека“ был безусловным хитом нашего репертуара, шел практически всегда со 100%-м аншлагом. Но пришло время прощаться» — говорится в сообщении театра на его странице во «ВКонтакте». 30 апреля его покажут в последний раз.
Изменения объяснили появившимися жалобами на статус писателя: «Спектакль уходит, потому что нам регулярно поступают жалобы, что в театре идет постановка по пьесе иноагента».
Сотрудники театра замечают, что их расписание в этом году ждут масштабные изменения: «Кажется, в этом сезоне из нашего репертуара уйдет самое большое количество спектаклей. Да, это грустно. Но изменения необходимы. Ведь без них невозможно движение вперед!»
Последний год «Два ангела, четыре человека» шли без указания имени автора. Шендерович был не против. «Моя грустная шутка адресована временам, а не тем, кто у времени в плену. Мое имя вымарывали еще пятнадцать лет [назад] — телеканал „Культура“, Первый канал. Так что какие тут претензии к Барнаулу?» — комментировал тогда сатирик пропажу своего имени с афиш.
Ранее из титров «Летучего корабля» убрали имена актера Данилы Козловского и актрисы Ксении Раппопорт. Создатели фильма рассказывали, что съемки завершились до начала военной спецоперации, после чего некоторых актеров, критиковавших действия властей РФ, заменили.
В феврале в театре «Современник» отменили показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой. Также постановку по другой ее пьесе отменили в Перми.
* Виктор Шендерович внесен Минюстом в реестр иноагентов.