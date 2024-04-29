В Барнауле театр снял с показа спектакль по пьесе Шендеровича*, который шел там 11 лет

Последний год «Два ангела, четыре человека» шли без указания имени автора. Шендерович был не против. «Моя грустная шутка адресована временам, а не тем, кто у времени в плену. Мое имя вымарывали еще пятнадцать лет [назад] — телеканал „Культура“, Первый канал. Так что какие тут претензии к Барнаулу?» — комментировал тогда сатирик пропажу своего имени с афиш.