В «Современнике» и Пермском ТЮЗе отменили показы спектаклей по пьесам Людмилы Улицкой

Кроме того, 5 февраля в Пермском театре юного зрителя сняли с показа постановку «Еврейское счастье», основанную на пьесе писательницы «Мой внук Вениамин». В разговоре с изданием «Абзац» директор ТЮЗа Артем Агеев поделился, что ждет «результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой» на записи пранка Вована и Лексуса.