В «Современнике» и Пермском ТЮЗе отменили показы спектаклей по пьесам Людмилы Улицкой

В московском театре «Современник» отменили показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Ближайшие показы отменены», — сказала журналистам представительница учреждения. Она добавила, что не состоятся спектакли, запланированные на 18 февраля и 22 марта.
Кроме того, 5 февраля в Пермском театре юного зрителя сняли с показа постановку «Еврейское счастье», основанную на пьесе писательницы «Мой внук Вениамин». В разговоре с изданием «Абзац» директор ТЮЗа Артем Агеев поделился, что ждет «результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой» на записи пранка Вована и Лексуса.
«Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — подчеркнул он.
31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали в своем телеграм-канале видео звонка Улицкой от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. На записи они спросили писательницу, переводит ли она деньги ВСУ, после этого звучит фраза: «Мои гонорары идут на Украину».
Вскоре после этого стало известно о лишении Улицкой звания почетного профессора Российского химико-технологического университета им. Менделеева. В вузе утверждают, что это случилось еще 30 августа.
На следующий день издательство «АСТ» приостановило выплаты Улицкой. Гонорары перестали перечислять «до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».