«Летучий корабль» заработал 1 млрд в российском прокате

Адаптация сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕАИС.
Ленте удалось преодолеть 1 млрд на 40-й день проката. Таким образом, фильм Учителя стал 27-й российской картиной, которой удалось собрать миллиард в отечественном прокате.
В 2024 году эту отметку преодолели фильмы «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3», а также мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».
По сюжету «Летучего корабля» царь хочет выдать дочь Забаву замуж за богатого Поля, но та желает только по любви. Забава знакомится с простым матросом Иваном, а замужество с Полем откладывается. Иван строит летучий корабль, чтобы улететь подальше вместе с возлюбленной, но у его планов есть противники.
Главные роли сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник. В конце марта стало известно, что из титров фильма убрали имена актера Данилы Козловского и актрисы Ксении Раппопорт.