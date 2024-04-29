«Летучий корабль» заработал 1 млрд в российском прокате

По сюжету «Летучего корабля» царь хочет выдать дочь Забаву замуж за богатого Поля, но та желает только по любви. Забава знакомится с простым матросом Иваном, а замужество с Полем откладывается. Иван строит летучий корабль, чтобы улететь подальше вместе с возлюбленной, но у его планов есть противники.