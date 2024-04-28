В Калининграде на месте Дома Советов планируют открыть аналог парка «Зарядье»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в телеграме «первые визуализации» Русского парка, который планируют разбить на месте Дома Советов. Создание парка собираются начать в 2025 году после обсуждения с горожанами и экспертами.
Как отмечает RTVI, местные жители сравнивают проект с московским «Зарядьем». При этом мнения калининградцев по поводу планов администрации города разделились. Некоторые выступают за восстановление на историческом месте Королевского замка, другие хотят сохранить Дом Советов, не желая, чтобы история города «постоянно переписывалась».
Третья группа поддерживает создание парка лишь частично. По их словам, «нет в этом проекте индивидуальности, этакий унисекс».
Дом Советов в Калининграде начали строить в 1970 году. Его планировали ввести в эксплуатацию в 1988-м, но незадолго до этого стройку заморозили.
Работы продолжились только в 2005 году: тогда к дню 750-летия Калининграда власти покрасили здание и обновили окна. В 2011-м экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов назвал недострой «позором города» и призвал его снести.
В 2021 году был опубликован план, согласно которому на месте Дома Советов должен был появиться гостиничный комплекс с 100-метровой башней, бизнес-центр, многоквартирные дома и здание областного правительства. Проект разрабатывало бюро «Студия 44».
В мае 2023 года начался снос Дома Советов. Предполагалось, что работы продлятся от 9 месяцев до 1,5 года. В данный момент снос продолжается.