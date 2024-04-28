В Калининграде на месте Дома Советов планируют открыть аналог парка «Зарядье»

Как отмечает RTVI, местные жители сравнивают проект с московским «Зарядьем». При этом мнения калининградцев по поводу планов администрации города разделились. Некоторые выступают за восстановление на историческом месте Королевского замка, другие хотят сохранить Дом Советов, не желая, чтобы история города «постоянно переписывалась».