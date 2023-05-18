В Калининграде приступили к сносу Дома Советов

Он также подмечал, что сроки демонтажа могут составить от 9 месяцев до 1,5 года, так как при этом не планируется применять радикальных методов: «Есть революционные методы, когда можно и за неделю, но революционных и зрелищных методов применять на Доме Советов мы не собираемся».