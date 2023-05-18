В Калининграде приступили к сносу Дома Советов

В Калининграде начали сносить известный советский долгострой Дом Советов. Об этом рассказал в своих соцсетях генеральный директор корпорации развития области Андрей Толмачев.
«Итак, первые работы на Доме Советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», — написал он.
В конце 2022 года Толмачев говорил, что здание Дома Советов не подлежит восстановлению, так как в нем необходимо заменять всю металлоконструкцию, а для этого здание необходимо разобрать и собрать заново. Из остатков Дома Советов корпорации развития Калининградской области собирается сделать сувениры.
Он также подмечал, что сроки демонтажа могут составить от 9 месяцев до 1,5 года, так как при этом не планируется применять радикальных методов: «Есть революционные методы, когда можно и за неделю, но революционных и зрелищных методов применять на Доме Советов мы не собираемся».
На месте главного долгостроя Калининграда возведут гостиничный комплекс с 100-метровой башней, бизнес-центр, многоквартирные дома, а также здание областного правительства. Проект разработало бюро «Студия 44».
Дом Советов в Калининграде начали строить в 1970 году. Его планировали ввести в эксплуатацию в 1988-м, но незадолго до этого стройку заморозили.
Работы продолжились только в 2005 году: тогда к дню 750-летия Калининграда власти покрасили здание и обновили окна. В 2011-м экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов назвал недострой «позором города» и призвал его снести.