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Власти Калининграда показали, что построят на месте Дома советов. В плане — 100-метровая башня

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:20

В сети появился проект застройки исторического центра Калиниграда, а именно — территории знаменитого Дома советов. Визуализацию проекта опубликовали на ютьюб-канале «Калининград.Ru — новости Калининграда».

На месте главного долгостроя города, который планируют снести, возведут гостиничный комплекс со 100-метровой башней, бизнес-центр, многоквартирные дома, а также здание областного правительства. Проект разработало бюро «Студия 44».

При создании проекта архитекторы изучили планировку довоенного Кенгсберга — она стала вдохновением для нового плана. Помимо зданий, на территории Дома советов появится археологический парк и подземный переход к Нижнему озеру.

На первых этажах построек расположатся магазины и кафе, а в здании правительства откроются МФЦ и музей «Россия — моя история». Кроме того, в районе обновят проезжую часть, а под территорией застройки разместят пять подземных парковок для машин.

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