Стало известно о взломе сервиса RedKassa. Клиентам пришли СМС с приглашением на концерт Кобзона

Сегодня в 21:57
Фото: Hack Capital/Unsplash

В России взломали сервис по продаже билетов RedKassa. Пользователям стали приходить СМС с приглашением на концерт Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Приглашаем на концерт Кобзона в Крокус-Холле. Вход бесплатный!» — сказано в каждом из них (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

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В пресс-службе RedKassa заявили, что работают над проблемой, и попросили не обращать внимания на СМС.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.

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