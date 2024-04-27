Стало известно о взломе сервиса RedKassa. Клиентам пришли СМС с приглашением на концерт Кобзона

В России взломали сервис по продаже билетов RedKassa. Пользователям стали приходить СМС с приглашением на концерт Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
«Приглашаем на концерт Кобзона в Крокус-Холле. Вход бесплатный!» — сказано в каждом из них (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
В пресс-службе RedKassa заявили, что работают над проблемой, и попросили не обращать внимания на СМС.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.