В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и два взрыва. Есть погибшие

Сегодня в 20:21

В подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Огонь открыли минимум три человека в камуфляже, пишет РИА «Новости». Есть погибшие и раненные, их официальное число пока не сообщается. После стрельбы в «Крокусе» произошло два взрыва, в сети появились кадры с клубами черного дыма над зданием. Кровля частично обрушилась.

По словам корреспондента РИА «Новостей», преступники бросили гранату или зажигательную шашку. «Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — сказал он.

В здании могут быть заблокированы несколько сот человек, пишет «112». В Красногорск к «Крокус сити холлу» отправились более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.

Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены в «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС. На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, создан оперативный штаб.

Областные чиновники отменили все массовые мероприятия после теракта в «Крокусе». С соответствующим объявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. «Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — добавил он.

8 марта посольство США в РФ предупредило о готовящихся терактах в Москве. Ведомство подчеркивало, что экстремисты «в ближайшее время планируют атаковать большие скопления людей». По его данным, атаки должны были случиться в следующие 48 часов.

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