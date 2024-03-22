В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и два взрыва. Есть погибшие

Огонь открыли минимум три человека в камуфляже, пишет РИА «Новости». Есть погибшие и раненные, их официальное число пока не сообщается. После стрельбы в «Крокусе» произошло два взрыва, в сети появились кадры с клубами черного дыма над зданием. Кровля частично обрушилась.