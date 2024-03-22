В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и два взрыва. Есть погибшие

В подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По словам корреспондента РИА «Новостей», преступники бросили гранату или зажигательную шашку. «Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — сказал он.
В здании могут быть заблокированы несколько сот человек, пишет «112». В Красногорск к «Крокус сити холлу» отправились более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.
Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены в «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС. На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, создан оперативный штаб.
Областные чиновники отменили все массовые мероприятия после теракта в «Крокусе». С соответствующим объявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. «Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — добавил он.
8 марта посольство США в РФ предупредило о готовящихся терактах в Москве. Ведомство подчеркивало, что экстремисты «в ближайшее время планируют атаковать большие скопления людей». По его данным, атаки должны были случиться в следующие 48 часов.
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