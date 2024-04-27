Основательница #MeToo Тарана Берк отреагировала на отмену приговора Вайнштейну

Сегодня в 17:03
Фото: Mihai Surdu/Unsplash

Основательница движения #MeToo Тарана Берк выступила с заявлением в ответ на отмену приговора Харви Вайнштейну, которого ранее осудили на 23 года тюрьмы за изнасилование и домогательства нескольких женщин.

«Это не удар по движению. Это призыв, и мы готовы ответить на него», — сказала она. Берк также подчеркнула, что для многих людей первоначальный приговор в отношении кинопродюсера ознаменовал перемены и обозначил разницу в том, как система правосудия будет двигаться и функционировать. «Десять лет назад такого человека, как Харви Вайнштейн, нельзя было привлечь к суду», — добавила основательница #MeToo.

25 апреля суд посчитал, что первоначальное решение по делу Вайнштейна было вынесено под воздействием предубеждения. Из‑за него, как заявил судья, в ходе рассмотрения дела некоторым женщинам позволили давать показания, не касающиеся обвинения.

Несмотря на то, что апелляцию кинопродюсера на приговор 2020 года одобрили, он останется в заключении. В отношении Вайнштейна было вынесено еще одно судебное решение: в 2022 году его осудили на 16 лет тюрьмы за другое изнасилование.

Берк впервые придумала фразу MeToo для обозначения женщин, ставших жертвами сексуального насилия, еще в 2006 году. В 2017 году фраза получила всемирную известность в свете обвинений в адрес Вайнштейна.

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