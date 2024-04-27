Основательница #MeToo Тарана Берк отреагировала на отмену приговора Вайнштейну

«Это не удар по движению. Это призыв, и мы готовы ответить на него», — сказала она. Берк также подчеркнула, что для многих людей первоначальный приговор в отношении кинопродюсера ознаменовал перемены и обозначил разницу в том, как система правосудия будет двигаться и функционировать. «Десять лет назад такого человека, как Харви Вайнштейн, нельзя было привлечь к суду», — добавила основательница #MeToo.