Суд отменил 23-летний тюремный срок кинопродюсера Харви Вайнштейна

Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого ранее осудили на 23 года лишения свободы за изнасилование и домогательства нескольких женщин. Об этом сообщил Associated Press.
Суд посчитал, что первоначальное решение по делу Вайнштейна было вынесено под воздействием предубеждения. Из‑за него, как заявил судья, в ходе рассмотрения дела некоторым женщинам позволили давать показания, не касающиеся обвинения.
Несмотря на то, что апелляцию на приговор 2020 года кинопродюсера одобрили, он останется в заключении. В отношении Вайнштейна было вынесено еще одно судебное решение: в 2022 году его осудили на 16 лет тюрьмы за другое изнасилование.
Кроме того, окружная прокуратура Манхэттена заявила, что будет настаивать на повторном суде над Вайнштейном. На новом заседании сторона обвинения хочет вновь дать слово пострадавшим от действий голливудского продюсера.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы повторно рассмотреть это дело, и останемся непоколебимы в своем намерении заступиться за жертв сексуализированного насилия», — заявили в прокуратуре.
Адвокат жертв Вайнштейна Дуглас Вигдор добавил, что присяжные были осведомлены о значимости показаний людей, не являвшихся истцами в процессе. Свидетельства этих людей должны были помочь присяжным разобраться в намерениях и схемах действий обвиняемого.
«Отмена вердикта является трагической в том смысле, что это потребует от жертв еще одного судебного разбирательства», — отметил Вигдор.
В 2020 году Харви Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуализированного насилия. Речь идет о сексуализированном нападении первой степени (принуждение к оральному сексу), в котором его обвинила ассистент реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хейли, и об изнасиловании третьей степени начинающей когда‑то актрисы Джессики Манн.