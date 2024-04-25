Суд отменил 23-летний тюремный срок кинопродюсера Харви Вайнштейна

Несмотря на то, что апелляцию на приговор 2020 года кинопродюсера одобрили, он останется в заключении. В отношении Вайнштейна было вынесено еще одно судебное решение: в 2022 году его осудили на 16 лет тюрьмы за другое изнасилование.