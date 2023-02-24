Харви Вайнштейну добавили 16 лет к сроку по делу о еще одном изнасиловании

Всего на процессе рассматривали обвинения четырех женщин против Вайнштейна. Присяжные не смогли вынести вердикт по свидетельствам двух из них — жены губернатора Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом, а также актрисы и сценаристки Лорен Янг. По обвинениям, представленным анонимной женщиной, проходящей по делу как «Джейн Доу номер три», присяжные бывшего кинопродюсера оправдали.