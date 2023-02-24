Харви Вайнштейну добавили 16 лет к сроку по делу о еще одном изнасиловании

Суд в Лос-Анджелесе приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 16 годам заключения по делу об изнасиловании. Об этом пишет Variety.
Срок будет добавлен к тому, который продюсер уже отбывает. Как отмечает издание, это означает, что Вайнштейн скорее всего уже не выйдет из тюрьмы.
Сам Вайнштейн свою вину не признает. В ходе заседания он обратился к судье Лизе Ленч: «Пожалуйста, не приговаривайте меня к пожизненному заключению, я этого не заслуживаю».
По новому делу об изнасиловании Вайнштейна признали виновным в конце декбаря 2022 года. По версии следствия, киномагнат совершил в 2013 году изнесилование, насильственное оральное совокупление и сексуальное проникновение посторонним предметом в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается.
Всего на процессе рассматривали обвинения четырех женщин против Вайнштейна. Присяжные не смогли вынести вердикт по свидетельствам двух из них — жены губернатора Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом, а также актрисы и сценаристки Лорен Янг. По обвинениям, представленным анонимной женщиной, проходящей по делу как «Джейн Доу номер три», присяжные бывшего кинопродюсера оправдали.
До вынесения нового приговора Харви Вайнштейн уже отбывал 23-летний срок в тюрьме в Нью-Йорке. В 2020 году его признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.