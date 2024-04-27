Платину выпустили из спецприемника

Платина сообщил об освобождении из спецприемника. Пост появился в паблике рэпера во «ВКонтакте», в других соцсетях его нет.
«Мы снова на улицах, то еще будет», — написал он. Также в публикации оставлен хештег «Первый день на свободе».
Обращаясь к подписчикам телеграм-канала два дня назад, Платина писал, что планирует вернуться домой в Латвию: «Ребята, не волнуйтесь, скоро все будет хорошо… скоро вернусь домой в Латвию».
19 апреля артиста задержали на выступлении в Томске. На сцену поднялись бойцы отряда СОБР и забрали его с собой. На Роберта Плаудиса составили четыре протокола об административных правонарушениях: пропаганде наркотиков, отказе от медосвидетельствования, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в России.
На следующий день областной суд вынес решение о депортации музыканта. Также его оштрафовали на 4 тыс. рублей.
В соцсетях Платины нет сообщений об отмене остатка концертного тура. Продажа билетов на 22 мероприятия в данный момент продолжается.
За время в заключении рэпер пропустил выступления в Новосибирске, Барнауле, Омске, Тюмени и Челябинске. В сообществах каждого из них в день шоу появлялось одинаковое сообщение о переносе, но нигде не названа новая дата: «Вынуждены сообщить, что концерта сегодня не будет. Следите за обновлениями в официальных источниках артиста».
«Билеты остаются действительными на новую дату. При необходимости возврата обращайтесь к билетному оператору», — говорится в постах.
Завтра Платина должен появиться на сцене в Екатеринбурге. Пока в паблике концерта нет сообщений об отмене или переносе.
До задержания рэпер разругался с «ВКонтакте». Он назвал компанию «крысами», а музыкальный фестиваль VK Fest «колхозным». Платина написал, что выступал там «ради нового эмодзи-статуса для альбома», но ничего не получил: «Они крысы и в последний момент слились».
Платину задержали в его день рождения — 19 апреля ему исполнилось 28 лет.