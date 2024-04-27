Платину выпустили из спецприемника

За время в заключении рэпер пропустил выступления в Новосибирске, Барнауле, Омске, Тюмени и Челябинске. В сообществах каждого из них в день шоу появлялось одинаковое сообщение о переносе, но нигде не названа новая дата: «Вынуждены сообщить, что концерта сегодня не будет. Следите за обновлениями в официальных источниках артиста».