В Томске во время концерта задержали рэпера Платину

Рэпера Платину задержали во время его концерта в томском клубе Face. Видео с действиями силовиков опубликовали местные телеграм-каналы.
На концерт к Платине пришли бойцы отряда СОБР и, поднявшись на сцену, забрали с собой артиста. Причины задержания пока неизвестны.
Когда Платину уводили из зала силовики, зрители скандировали «Дай менту на лапу» — это строчка из его песни «Бассок».
Платину задержали в его день рождения — 19 апреля ему исполнилось 28 лет.
Сама Мизулина сказала, что никаких обращений насчет Платины «Лига безопасного интернета» в последние годы не отправляла. «В 2021 году мы действительно обращались в МВД связи в пропагандой наркотиков в треке Платина и OG Buda. Только три года назад — это совсем не „недавно“, как это пишут СМИ. Клевета», — заявила она она.
В мае 2021 года волонтеры ЛБИ заявили, что обнаружили пропаганду запрещенных веществ в песнях Платины «Фиолетовый глоток» и «Выше облаков». Они попросили привлечь исполнителя к административной ответственности.
Роберт Плаудис (настоящее имя платины) — хип-хоп исполнитель из Латвии. В феврале его сингл «Во всем виновата сама» «Афиша Daily» включила в список главных релизов месяца. В апреле у Платины вышел пятый студийный альбом, после чего рэпер отправился в тур по России.