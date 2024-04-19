В Томске во время концерта задержали рэпера Платину

Сама Мизулина сказала, что никаких обращений насчет Платины «Лига безопасного интернета» в последние годы не отправляла. «В 2021 году мы действительно обращались в МВД связи в пропагандой наркотиков в треке Платина и OG Buda. Только три года назад — это совсем не „недавно“, как это пишут СМИ. Клевета», — заявила она она.