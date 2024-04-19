В Томске во время концерта задержали рэпера Платину

Сегодня в 17:26
Фото: Robert Plaudis/«ВКонтакте»

Рэпера Платину задержали во время его концерта в томском клубе Face. Видео с действиями силовиков опубликовали местные телеграм-каналы.

На концерт к Платине пришли бойцы отряда СОБР и, поднявшись на сцену, забрали с собой артиста. Причины задержания пока неизвестны.

Когда Платину уводили из зала силовики, зрители скандировали «Дай менту на лапу» — это строчка из его песни «Бассок».

Платину задержали в его день рождения — 19 апреля ему исполнилось 28 лет.

Ранее, как отмечают Mash и Baza, на Платину пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она якобы попросила полицию проверить тексты рэпера на пропаганду наркотиков.

Сама Мизулина сказала, что никаких обращений насчет Платины «Лига безопасного интернета» в последние годы не отправляла. «В 2021 году мы действительно обращались в МВД связи в пропагандой наркотиков в треке Платина и OG Buda. Только три года назад — это совсем не „недавно“, как это пишут СМИ. Клевета», — заявила она она.

В мае 2021 года волонтеры ЛБИ заявили, что обнаружили пропаганду запрещенных веществ в песнях Платины «Фиолетовый глоток» и «Выше облаков». Они попросили привлечь исполнителя к административной ответственности.

Роберт Плаудис (настоящее имя платины) — хип-хоп исполнитель из Латвии. В феврале его сингл «Во всем виновата сама» «Афиша Daily» включила в список главных релизов месяца. В апреле у Платины вышел пятый студийный альбом, после чего рэпер отправился в тур по России.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами