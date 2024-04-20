Платину депортируют из России

Томский областной суд вынес решение о депортации рэпера Платины из России. Кроме этого, он будет оштрафован на 4 тыс. рублей. Видео с приговором запостил телеграм-канал «Милый Томск».
До отправки в Латвию рэпер будет содержаться в спецприемнике для нелегальных мигрантов. Также ему может быть запрещен въезд в Россию в ближайшие 5 лет.
Платину задержали вчера во время его концерта в томском клубе Face. Прямо на сцену поднялись бойцы отряда СОБР и увели артиста с собой.
На него были составлены четыре протокола: о пропаганде наркотиков, отказе от медосвидетельствования, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в России. Судя по сообщениям, сейчас суд рассмотрел только последние три.
Музыкант въехала на территорию страны по туристической визе, но начал выступать, разрешения на это у него было.
Сейчас его новый альбом «Платина» занимает первые строчки чартов «Вконтакте» и Apple Music.
До задержания рэпер успел разругаться с «Вконтакте». Он назвал компанию «крысами», а музыкальный фестиваль VK Fest «колхозным». Платина написал, что выступал там «ради нового эмодзи-статуса для альбома», но ничего не получил: «Они крысы и в последний момент слились».
Платину задержали в его день рождения — 19 апреля ему исполнилось 28 лет.