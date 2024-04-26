В сети появился трейлер документального сериала об актере Кевине Спейси

В 2017 году актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси пытался склонить его к сексу, когда Рэппу не было и 15 лет. Спейси в ответ признался, что гомосексуален, и принес коллеге извинения, отметив, что не помнит об инциденте.