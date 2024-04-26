В сети появился трейлер документального сериала об актере Кевине Спейси

На ютуб-канале Channel 4 опубликовали трейлер документального сериала «Spacey Unmasked» («Спейси без масок»), посвященного жизни актера Кевина Спейси — звезды фильмов «Красота по-американски» и «Жизнь Дэвида Гейла».
Проект покажут 6 и 7 мая на британском телеканале Channel 4. В нем мужчины, якобы пострадавшие от домогательств кинозвезды, расскажут о своем опыте. Сериал также представят на стриминговом сервисе Max.
Продюсером Spacey Unmasked» выступил номинант на премию «Оскар» Майк Лернер. Также над шоу работала Дороти Бирн. Кинематографисты взяли эксклюзивные интервью и использовали в картине архивные материалы.
Сериал, как сообщается, проследит за жизненным путем Спейси с детства и до стремительного взлета на вершину Голливуда. Режиссировали проект Кэтрин Хайвуд, Лернер и Бирн.
«Spacey Unmasked» разработала компания Roast Beef Productions в сотрудничестве с All3 Media International. Roast Beef Productions известна такими проектами как «Показательный процесс: История Pussy Riot» и «В ад и обратно»
В 2017 году актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси пытался склонить его к сексу, когда Рэппу не было и 15 лет. Спейси в ответ признался, что гомосексуален, и принес коллеге извинения, отметив, что не помнит об инциденте.
Позднее еще десятки человек обвинили Спейси в домогательствах, среди них были режиссер Тони Монтана и актер Энди Хольтзман. В связи с этим Спецси отстранили от съемок сериала «Карточный домик».
Обвинения в адрес Спейси дошли до суда. В июле 2023 года присяжные оправдали актера по всем пунктам обвинения. После этого артист начал возвращаться на экраны.