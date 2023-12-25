Кевин Спейси вернулся в образе Фрэнка Андервуда в новом интервью

Кевин Спейси опубликовал новое рождественское видео в роли своего персонажа из «Карточного домика» Фрэнка Андервуда. В этот раз актер выложил интервью с телеведущим Такером Карлсоном, где они обсудили Netflix и предстоящие президентские выборы в США.
«Каждый раз, когда кто‑то включает Netflix, вы оказываетесь там, вы это видели?» — спросил журналист, показывая заставку стриминга.
«Да, вы знаете, что это? — ответил Спейси, а затем постучал кулаком по столу, как часто делал Андервуд в сериале. — Бум-бум. Так странно, что, для того чтобы отрешиться от меня, им хватило одних обвинений, которые к тому же потом признали ложными. Потому что, думаю, в этом никто не сомневается: Netflix существует только благодаря мне. Я сделал их тем, что они есть, а они попытались похоронить меня».
Спейси остался в образе Андервуда на протяжении всего семиминутного интервью, обсудив даже возможность выдвинуться в президенты США.
«Я думаю, мы все можем согласиться, что нам нужно вернуть взрослых в комнату, так что, если для этого мне придется занять руководящую должность, это жертва, на которую я готов ради нашей страны, — сказал Спейси. — Нам нужно перестать извиняться. У нас так много разговоров о контроле за оборотами оружия, но давайте начистоту: больше людей каждый день умирают от рук онлайн-троллей».
«Карточный домик» стал одним из самых популярных шоу стримингового сервиса, когда оно запустилось в 2013 году. В сериале Спейси исполнял роль властолюбивого президента США вплоть до 6 сезона, когда его уволили в связи с обвинениями в сексуализированных домогательствах.
Первое рождественское видео Спейси выложил в декабре 2018 года — спустя год после скандала, связанного с обвинениями в сексуализированных домогательствах. Он отверг обвинения, а в 2022 году его признали невиновным. В июле 2023-го с актера сняли обвинения по последнему из исков.