Кевин Спейси вернулся в образе Фрэнка Андервуда в новом интервью

«Да, вы знаете, что это? — ответил Спейси, а затем постучал кулаком по столу, как часто делал Андервуд в сериале. — Бум-бум. Так странно, что, для того чтобы отрешиться от меня, им хватило одних обвинений, которые к тому же потом признали ложными. Потому что, думаю, в этом никто не сомневается: Netflix существует только благодаря мне. Я сделал их тем, что они есть, а они попытались похоронить меня».