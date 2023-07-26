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Присяжные суда Лондона сняли с Кевина Спейси обвинения в домогательствах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:06

Жюри присяжных суда Лондона признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуализированном насилии. Актер расплакался после оглашения решения, сообщает Variety. Сегодня ему исполнилось 64 года.

Присяжным понадобилось два дня, чтобы принять окончательное решение. Звезда «Карточного домика» провел последние четыре с половиной недели в Королевском суде Саутварка в Лондоне, добиваясь признания его невиновным.

В ходе судебного разбирательства присяжные заслушали четырех мужчин, выступивших с обвинениями против актера. Их имена не разглашаются. Они утверждают, что артист домогался к ним в период с 2001 по 2013 год. Двое говорят, что Спейси занимался с ними сексом без согласия.

Первоначально Спейси было предъявлено обвинения по 12 пунктам, но на прошлой неделе их сократили до девяти из‑за «юридических формальностей».

В октябре прошлого года Спейси был оправдан судом присяжных в Нью-Йорке по делу с Энтони Рэппом, который утверждал, что двукратный обладатель «Оскара» в 1986 году уложил его на кровать и забрался сверху. После выдвинутых обвинений в свой адрес актер признался в своей гомосексуальности.

В середине июля, до начала судебных недель, Спейси говорил о надежде вернуться к актерской карьере. По его словам, он знает людей, которые готовы нанять его, как только обвинения будут сняты.

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Кевин СпейсиЭнтони Рэпп
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