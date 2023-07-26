Присяжные суда Лондона сняли с Кевина Спейси обвинения в домогательствах

В октябре прошлого года Спейси был оправдан судом присяжных в Нью-Йорке по делу с Энтони Рэппом, который утверждал, что двукратный обладатель «Оскара» в 1986 году уложил его на кровать и забрался сверху. После выдвинутых обвинений в свой адрес актер признался в своей гомосексуальности.