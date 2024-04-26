Автор «Социальной сети» Аарон Соркин напишет сценарий фильма о захвате Капитолия

Американский кинематографист Аарон Соркин, известный по работе над «Большой игрой» и «Социальной сетью», напишет сценарий фильма о захвате Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщил The Guardian.
Соркин намерен рассказать историю о том, как социальные сети помогли радикализировать сторонников Дональда Трампа. «Я виню Facebook* в том, что произошло 6 января», — заявил сценарист.
Он отметил, что объяснение этой позиции можно будет найти в его будущем фильме. В нем Соркин расскажет, как алгоритм Facebook* продвигает материалы, вызывающие разногласия.
«Предполагается, что в Facebook* существует постоянный баланс между ростом и честностью, но это не так. Есть только рост», — сказал Соркин, пообещав при подготовке к съемкам пообщаться лично с Марком Цукербергом.
Утром 6 января на протестном митинге против результатов выборов Трамп призвал своих сторонников пройти маршем к Капитолию, «сражаясь изо всех сил», чтобы «вернуть свою страну». В результате демонстранты взяли штурмом здание, где сенаторы и члены палаты представителей собирались утвердить итоги выборов. Победу в них одержал соперник Трампа от демократов Джо Байден.
В ходе штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.
13 января палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Отставку действующего тогда президента поддержали 232 человека, против — 197. Он стал первым главой США, которой дважды был объявлен импичмент. Впервые это произошло в декабре 2019 года, но тогда сенат отказался отстранять его от власти.
*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.