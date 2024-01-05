Съемки фильма «Острые козырьки» начнутся в середине 2024 года

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, одна из самых могущественных из которых — «Острые козырьки».