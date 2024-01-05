Съемки фильма «Острые козырьки» начнутся в середине 2024 года

Сценарист Стивен Найт в разговоре с Radio Times заявил, что съемки полнометражной картины по «Острым козырькам» планируется начать в середине 2024 года.
Он отметил, что почти закончил сценарий к ленте — сейчас он работает над последними фрагментами.
Информации о касте пока нет, но исполнитель роли Томаса Шелби Киллиан Мерфи говорил, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать».
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, одна из самых могущественных из которых — «Острые козырьки».
В декабре 2023-го Bloomberg сообщил, что Netflix готовит два спин-оффа «Острых козырьков». Первый из них будет посвящен Полли — матриарху криминального клана Шелби. Действие другого развернется в Бостоне в середине XX века спустя несколько десятилетий после событий оригинального шоу. Даты выхода проектов пока неизвестны.