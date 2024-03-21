Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме по «Острым козырькам»

Киллиан Мерфи вновь сыграет главу семьи Шелби Томаса Шелби в предстоящем фильме по сериалу «Острые козырьки». Об этом рассказал сценарист шоу Стивен Найт в интервью изданию Birmingham World.
По словам Найта, съемки картины начнутся в сентябре. Сценарист также прокомментировал недавнюю победу Мерфи на «Оскаре» в номинации «Лучший актер» за его роль в «Оппенгеймере».
«Это абсолютно заслуженно. Он великолепный актер, но при этом прекрасный человек. Во время съемок он всегда берет на себя инициативу. Он заслужил все награды, которые получает», — сказал он.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».