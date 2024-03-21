Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме по «Острым козырькам»

Сегодня в 17:55
Фото: кадр из сериала «Острые козырьки»/Netflix

Киллиан Мерфи вновь сыграет главу семьи Шелби Томаса Шелби в предстоящем фильме по сериалу «Острые козырьки». Об этом рассказал сценарист шоу Стивен Найт в интервью изданию Birmingham World.

По словам Найта, съемки картины начнутся в сентябре. Сценарист также прокомментировал недавнюю победу Мерфи на «Оскаре» в номинации «Лучший актер» за его роль в «Оппенгеймере».

«Это абсолютно заслуженно. Он великолепный актер, но при этом прекрасный человек. Во время съемок он всегда берет на себя инициативу. Он заслужил все награды, которые получает», — сказал он.

Найт рассказал о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам» в январе 2024 года. Тогда он отметил, что почти закончил сценарий к ленте и работает над последними фрагментами. Ранее Мерфи говорил, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать».

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».

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