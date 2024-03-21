Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме по «Острым козырькам»

Найт рассказал о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам» в январе 2024 года. Тогда он отметил, что почти закончил сценарий к ленте и работает над последними фрагментами. Ранее Мерфи говорил, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать».