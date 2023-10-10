«Не надо стесняться» написана на базе вышедшего в 2011 году номера журнала «Афиша» об истории постсоветской поп-музыки. Для нее отобрали 169 известных поп-хитов — от песен «Кар-мэн» и «Комбинации» до треков Моргенштерна* и Little Big — и поговорили про каждый из них с их создателями. Получилось больше сотни реальных баек о том, чем живет эстрада и откуда берутся хиты.