«Гараж» впустил переиздание книги «Не надо стесняться» — совместного проекта Института музыкальных инициатив (ИМИ) и «Афиши Daily».
«Не надо стесняться» написана на базе вышедшего в 2011 году номера журнала «Афиша» об истории постсоветской поп-музыки. Для нее отобрали 169 известных поп-хитов — от песен «Кар-мэн» и «Комбинации» до треков Моргенштерна* и Little Big — и поговорили про каждый из них с их создателями. Получилось больше сотни реальных баек о том, чем живет эстрада и откуда берутся хиты.
Автор идеи и редактор издания — музыкальный журналист Александр Горбачев (экс-шеф-редактор «Афиши», который курировал тот самый номер журнала в 2011 году).
До 14 октября книгу можно эксклюзивно приобрести в книжном магазине Музея «Гараж», а также в книжном магазине Дома Наркомфина. А до 15 октября — в книжном магазине «Гаража» на Новой Голландии в Петербурге.
Первое издание «Не надо стесняться» было выпущено Институтом музыкальных инициатив и «Афишей Daily» в 2021 году. В переиздание не добавлялись новые статьи и материалы, но оно «было приведено в соответствие с действующим законодательством».