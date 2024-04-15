Музей «Гараж» снял с продажи книги Directio Libera из‑за «угроз»

«У нас никогда за всю нашу долгую историю не снимали книги и альманахи с продажи. Да, критика была, но это обычная критика, с которой сталкиваются журналисты. Нас критиковали за то, что мы недостаточно левые, и за то, что мы недостаточно правые. Кто‑то находил в наших текстах западничество, а кто‑то — турбопатриотизм. Но никогда не доходило до того, чтобы нас снимали с продажи», — сказал сооснователь Directio Libera и ответственный секретарь Moloko Plus Павел Никулин.