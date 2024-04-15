Музей «Гараж» снял с продажи книги Directio Libera из‑за «угроз»

Музей современного искусства «Гараж» снял с продажи книги независимого издательства Directio Libera и альманахи Moloko Plus, который выходит с 2015 года. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
По данным телеграм-канала, издательству решение объяснили «неприятными моментами с посетителями магазина». В «Гараже» заявили, что после поступления угрозы эти книги было решено убрать, «учитывая, какие сейчас времена».
«У нас никогда за всю нашу долгую историю не снимали книги и альманахи с продажи. Да, критика была, но это обычная критика, с которой сталкиваются журналисты. Нас критиковали за то, что мы недостаточно левые, и за то, что мы недостаточно правые. Кто‑то находил в наших текстах западничество, а кто‑то — турбопатриотизм. Но никогда не доходило до того, чтобы нас снимали с продажи», — сказал сооснователь Directio Libera и ответственный секретарь Moloko Plus Павел Никулин.
По его словам, издательство читают совершенно разные люди, среди которых Евгений Норин, Кристина Потупчик и Олег Кашин. «То есть мы никогда не были изданиями чьей-то тусовочки и находили самую разную и самую широкую аудиторию. <…> Я уверен, что „Гараж“ не стал бы этого делать по своей воле. То, что площадки „Гаража“ сталкиваются с давлением, — возмутительно», — добавил он.
В альманахе Moloko Plus поднимаются темы терроризма, наркотиков, сексуальных и гендерных свобод, территориальных конфликтов, революционных преобразований и прочее. Directio Libera выпускает книги на левую тематику.