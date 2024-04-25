Гильдия сценаристов Канады проголосовала за разрешение забастовки

«Оно подчеркивает приверженность наших членов к обеспечению справедливой компенсации и значимой защиты от ИИ в постоянно развивающейся индустрии. Хотя решительный мандат на забастовку не обязательно означает, что мы будем бастовать, он говорит продюсерам, что мы готовы защищаться в случае необходимости», — добавила она.