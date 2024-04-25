Гильдия сценаристов Канады проголосовала за разрешение забастовки

Сегодня в 19:11
Фото: Sven Mieke/Unsplash

Гильдия сценаристов Канады (WGC) подавляющим большинством проголосовала за разрешение забастовки, если переговоры с Гильдией продюсеров не будут урегулированы. Об этом сообщает Deadline.

Это голосование было первым в 33-летней истории Гильдии. Оно представляет собой поворотный момент для канадских сценаристов, сказала исполнительный директор WGC Виктория Шен.

«Оно подчеркивает приверженность наших членов к обеспечению справедливой компенсации и значимой защиты от ИИ в постоянно развивающейся индустрии. Хотя решительный мандат на забастовку не обязательно означает, что мы будем бастовать, он говорит продюсерам, что мы готовы защищаться в случае необходимости», — добавила она.

Гильдии уже несколько месяцев ведут переговоры о новом соглашении, не приходя к какому‑либо решению. Какие именно вопросы не удается урегулировать, не уточняется. По данным Deadline, канадские сценаристы выдвигают те же требования, что и голливудские, — справедливую оплату и защиту от использования ИИ.

Первая за 15 лет забастовка Гильдии сценаристов США, в которую входит 11 тыс. человек, началась 2 мая 2023-го из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony. Через несколько месяцев к забастовке присоединилась Гильдия актеров. Забастовка сценаристов длилась 148 дней, а актеров — 118.

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