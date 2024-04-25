Отель положил столовые приборы звезды «Офиса» Рейнна Уилсона внутрь желе — это отсылка к сериалу

Сегодня в 16:31
Фото: из соцсетей Рейнна Уилсона

Персонал итальянского отеля подшутил над звездой «Офиса» Рейнном Уилсоном, положив его столовые приборы внутрь желе. Актер поделился снимком прикола над собой в соцсетях.

Уилсон выложил фотографию обеденного стола, на котором стоят салат, суп, спагетти, хлеб и красное желе, внутри которого видны вилка и нож. «Вот что произошло, когда я выбрал услугу обслуживания номеров в отеле Флоренции», — написал актер.

© @rainnwilson

Публикацию Уилсона прокомментировал итальянский аккаунт Netflix: «Итальянское обслуживание номера в отеле — это не шутки». Эд Хелмс, сыгравший в «Офисе» Энди Бернарда, оценил шутку персонала и поинтересовался, не оставил ли Уилсон им чаевые — тоже в желе.

Работники отеля таким жестом сделали отсылку к пилотному эпизоду «Офиса». В нем Дуайт Шрут (Рейнн Уилсон) получает от коллеги Джими Халперта (Джон Красински) степлер, помещенный в желе.

В апреле 2023 года Уилсон поделился идеей спецэпизодов «Офиса» о пандемии COVID-19 и предложил их телекомпании NBC. Актер был уверен, что сценаристы «могли бы красиво обыграть это», но ничего так и не вышло.

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