Персонал итальянского отеля подшутил над звездой «Офиса» Рейнном Уилсоном, положив его столовые приборы внутрь желе. Актер поделился снимком прикола над собой в соцсетях.
Уилсон выложил фотографию обеденного стола, на котором стоят салат, суп, спагетти, хлеб и красное желе, внутри которого видны вилка и нож. «Вот что произошло, когда я выбрал услугу обслуживания номеров в отеле Флоренции», — написал актер.
Публикацию Уилсона прокомментировал итальянский аккаунт Netflix: «Итальянское обслуживание номера в отеле — это не шутки». Эд Хелмс, сыгравший в «Офисе» Энди Бернарда, оценил шутку персонала и поинтересовался, не оставил ли Уилсон им чаевые — тоже в желе.
Работники отеля таким жестом сделали отсылку к пилотному эпизоду «Офиса». В нем Дуайт Шрут (Рейнн Уилсон) получает от коллеги Джими Халперта (Джон Красински) степлер, помещенный в желе.
В апреле 2023 года Уилсон поделился идеей спецэпизодов «Офиса» о пандемии COVID-19 и предложил их телекомпании NBC. Актер был уверен, что сценаристы «могли бы красиво обыграть это», но ничего так и не вышло.