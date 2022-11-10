Актер Рейн Уилсон, известный по «Офису», сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата

Актер Рейн Уилсон, известный по роли Дуайта Шрута из сериала «Офис», сменил имя для привлечения внимания к экологическому кризису и стремительному потеплению Арктики. Теперь его зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson), передает Deadline.
Сменой имени Уилсон хочет оказать поддержку организации по информированию об изменении климата Arctic Basecamp, членом правления которой он является. Изменения актер также приурочил к Конференции ООН по изменению климата (COP27) в Египте.
«Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру. Я надеюсь, что это изменение имени привлечет внимание к этой растущей… э-э, тающей проблеме. Нам нужно, чтобы мировые лидеры на COP27 обратили внимание и приняли меры. Арктика тает со скоростью миллионов литров в секунду, но эта проблема, похоже, не может сделать имя самой себе, поэтому мы должны сделать для нее имя», — заявил Уилсон в видеообращении.
Уилсон призвал людей тоже изменить свое имя, чтобы привлечь внимание к проблеме. Для этого актер предложил использовать «переключатель имен» на сайте Arctic Basecamp, а затем отредактировать имя в соцсетях на полученный результат.
Arctic Basecamp возглавляет команда арктических экспертов и ученых. Организация разбила настоящий лагерь в Арктике, чтобы использовать свои находки для повышения осведомленности об экологическом кризисе.