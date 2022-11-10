Актер Рейн Уилсон, известный по «Офису», сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата

«Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру. Я надеюсь, что это изменение имени привлечет внимание к этой растущей… э-э, тающей проблеме. Нам нужно, чтобы мировые лидеры на COP27 обратили внимание и приняли меры. Арктика тает со скоростью миллионов литров в секунду, но эта проблема, похоже, не может сделать имя самой себе, поэтому мы должны сделать для нее имя», — заявил Уилсон в видеообращении.