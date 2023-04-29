Актер Рэйн Уилсон предложил снять спецэпизоды «Офиса» о пандемии COVID-19. У него есть идея сюжета

Рэйн Уилсон, известный по роли Дуайта Шрута в «Офисе», поделился идеей специальных эпизодов ситкома о пандемии COVID-19 и предложил их телекомпании NBC. Актер уверен, что сценаристы сериала «могли бы красиво обыграть это».
По задумке Уилсона, его персонажу звонят из головного офиса и просят вернуть работников из удаленки на рабочие места, но желающих покинуть свои дома попросту нет. Тогда Шруту приходится «похищать всех по одному и возвращать в „Дандер-Миффлин“ тайными и несколько неуместными способами».
Собеседник Уилсона, бравший интервью, в ответ воскликнул, что ему нужно это шоу «прямо сейчас».
Уилсон продолжил: «Дуайт во время пандемии был бы фантастическим. Дуайт, борющийся с пандемией. Дуайт, создающий свою собственную вакцину, свои собственные антитела в офисе». Актеру кажется, что Дуайт были бы одним из тех, кто верит в теории заговора о коронавирусе.
«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен». Шоу выходило на NBC с 2005 по 2013 год.