Актер Рэйн Уилсон предложил снять спецэпизоды «Офиса» о пандемии COVID-19. У него есть идея сюжета

Уилсон продолжил: «Дуайт во время пандемии был бы фантастическим. Дуайт, борющийся с пандемией. Дуайт, создающий свою собственную вакцину, свои собственные антитела в офисе». Актеру кажется, что Дуайт были бы одним из тех, кто верит в теории заговора о коронавирусе.